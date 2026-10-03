'홍혜걸♥' 여에스더, 아들·며느리와 추석 만남 기피.."보기 싫다며 나가기 꺼려해"

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[스포츠조선 이게은기자] 홍혜걸이 여에스더가 아들, 며느리와의 추석 만남을 피한다고 폭로했다.

2일 '여에스더의 에스더TV' 유튜브 채널에는 '흑역사 폭로가 가득한 두 부부의 저녁식사'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 여에스더, 홍혜걸 부부는 함익병, 강미형 부부와 식사를 했다. 홍혜걸은 며느리 이야기가 나오자 "집안에서 며느리에게 쓴소리를 할 수 있는 유일한 사람이 저다. 아직 쓴소리는 안 했는데 할 수 있다는 거다"라고 말했고, 강미형은 "아직도 안 한 거면 (앞으로도) 안 할 것 같다"라고 짚어 웃음을 자아냈다.

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홍혜걸은 "얼마든지 할 수 있다. 장난스럽게라도 수 있다. 근데 여기(여에스더)는 그런 얘기를 하냐며 벌벌 긴다"라며 여에스더와 자신의 차이를 언급했다. 강미형은 "그래도 며느리가 (여에스더를) 어려워할 거다"라고 봤고 홍혜걸은 "여기가 돈줄이니까 그렇다"라고 받아쳤다.

그런가 하면 홍혜걸은 여에스더에게 "아들과 며느리가 추석 연휴에 보자고 하는데 이 인간이 보기 싫다고 한다. 나가기 싫다는 거다. (아들이) 언제 볼지 물어봐도 답도 안 하고 뭉갠다. 그러면 며느리가 삐진다"라고 갑자기 폭로하며 못마땅해하기도. 여에스더는 "며느리는 그런 걸로 삐지지 않는다"라며 홍혜걸의 말에 선을 그었다.

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한편 홍헤걸과 여에스더는 1994년 결혼했으며 슬하에 두 아들을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com