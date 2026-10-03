'마약 실형' 돈스파이크, 출소 후 장사하다 날벼락…"행사 전날 밤 알바 잠수"

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[스포츠조선 김준석 기자] 작곡가 겸 사업가 돈스파이크가 행사 전날 아르바이트생의 '잠수'로 긴급 구인에 나섰다.

돈스파이크는 지난 2일 자신의 SNS에 행사장 부스 사진과 함께 "행사 전날 밤 알바.. 잠수…"라는 글을 올렸다.

출소 후 요식업에 종사하는 가운데 갑작스러운 인력 공백을 알린 것이다.

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그는 "10/3-10/4 EDC에서 함께 샌드위치 파실 분 급구"라며 행사 기간 함께 일할 사람을 찾았다. 공개된 사진에는 판매를 준비한 부스와 각종 장비가 담겼다.

근무 조건도 솔직하게 밝혔다. 돈스파이크는 "일 힘듦 새벽에 끝남 But…"이라고 적어 업무 강도가 높고 늦은 시간까지 일해야 한다는 점을 미리 알렸다.

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이어 "DM me ASAP"이라고 덧붙이며 빠른 연락을 요청했다. 행사 시작을 하루 앞둔 밤, SNS를 통해 직접 대체 인력을 찾는 상황이었다.

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한편 돈스파이크는 2022년 9월 26일 서울 강남의 한 호텔에서 필로폰 소지 및 투약 혐의로 체포됐다. 당시 현장에서는 약 666회 투약분에 해당하는 필로폰 30g이 발견됐다.

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그는 2021년 말부터 2022년까지 총 4500만 원 상당의 마약류를 9차례 구매하고, 14차례 투약했으며, 7차례 타인에게 건넨 혐의로 재판에 넘겨졌다.

1심 재판부는 징역 3년에 집행유예 5년을 선고했으나, 항소심에서는 징역 2년의 실형이 선고됐다. 돈스파이크는 상고했지만 대법원이 이를 기각하면서 징역 2년이 확정됐다.

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사건 이후 과거 대마초 흡연으로 처벌받은 전력도 알려졌다. 그는 2008~2009년 대마초 흡연 혐의로 벌금 500만 원을, 2010년 대마초 흡연 혐의로 집행유예 2년 등을 선고받은 바 있다. 현재는 출소 후 요식업에 종사하고 있다.

narusi@sportschosun.com