'홍현희♥' 제이쓴 "육아 돕는다는 말 이해 안 돼"…'남편들의 공공의 적' 된 이유

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[스포츠조선 김준석 기자] 인테리어 디자이너 겸 방송인 제이쓴이 "육아를 돕는다는 말은 이해가 안 된다"며 소신을 밝혔다.

2일 '속풀이쇼 동치미' 선공개 영상에서 '탈출하고 싶은 순간'을 묻는 질문에 제이쓴은 아들 준범이 생후 5~6개월이던 때를 떠올렸다. 흔히 이야기하는 '백일의 기적'도 자신에게는 없었다는 설명이었다.

그는 아기가 두 시간에 한 번씩 깨 수유하고 트림을 시켜야 했다며, 당시에는 탈출하고 싶다는 생각도 했다고 솔직하게 털어놨다. 잠이 부족했겠다는 반응에는 공감하며 육아의 체력적인 어려움을 전했다.

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제이쓴은 자신도 체력이 있는 편이라고 생각했지만, 직접 육아를 하면서 출산까지 겪은 엄마들은 얼마나 힘들까 생각하게 됐다고 말했다.

이어 "육아를 돕는다는 말은 좀 이해가 안 되는 게, 걔는 내 새끼예요. 내 새끼 내가 키우는 거라서"라고 밝혔다.

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자신의 아이를 키우는 일을 누군가를 '돕는 것'으로 표현할 수 없다는 이야기였다. 이 말에 현장에서는 환호가 터졌고, "저런 말들 때문에 남편들의 공공의 적"이라는 농담까지 나와 웃음을 안겼다.

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한 출연자는 자신의 남편을 제이쓴과 함께 3박 4일 합숙에 보내고 싶다는 뜻을 드러내기도 했다. 그러자 함께 갔다가 오히려 제이쓴이 영향을 받고 돌아올 수 있다는 농담이 이어졌다.

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아내 홍현희에 대한 이야기도 나왔다. 일이 많은 홍현희가 귀가 후 식사를 요구하지 않느냐는 질문에 제이쓴은 "절대 그런 거 없어요"라고 답했다.

오히려 홍현희가 미안한 마음에 늦게 돌아와도 자신의 밥을 챙겨준다고 설명했다. 서로를 배려하는 부부의 일상에 출연진은 "모범 가정"이라는 반응을 보였다.

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육아에서 벗어나고 싶었던 순간도 숨기지 않은 제이쓴은, 아이를 키우는 책임만큼은 자신의 몫이라는 분명한 생각으로 공감을 끌어냈다.

narusi@sportschosun.com