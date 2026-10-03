'불륜 패소' 숙행 "한 번만 봐 주세요"…상대 아내가 공개한 '그날의 통화'

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 숙행이 상대 남성의 아내에게 보냈다는 문자와 이후 용서를 구한 통화 내용이 공개됐다.

"나 역시 속았다"는 숙행의 주장에 상대 아내가 반발하면서, 당시 연락 내용이 다시 쟁점으로 떠올랐다.

2일 유튜브 채널 '리스팩트 이진호'에는 숙행과 상대 남성 B씨의 아내 A씨가 나눴다는 통화 녹취와 문자 내용을 다룬 영상이 올라왔다.

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이진호에 따르면 A씨는 숙행이 최근 공연 이후 자신 역시 상대방에게 속은 피해자라는 취지로 심경을 밝힌 것을 접하고 자료를 제공했다.

A씨는 자신이 여러 차례 연락해 부부 관계를 알렸다는 점을 들어 숙행의 설명을 받아들이기 어렵다는 입장이다.

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영상에서 공개된 문자에는 A씨가 "내 남편을 돌려 주세요"라고 요구하자 숙행이 "자꾸 왜 그러세요? 제가 가진 적도 없는 분을 왜 돌려 드려요? 두 분 가정 문제는 제발 두 분이 정리해 주세요. 정중히 부탁드립니다"라고 답한 내용이 담겼다.

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A씨는 지난해 3월 숙행에게 전화해 자신이 B씨의 아내임을 밝히고 만남을 중단해 달라고 요청했다고 주장했다.

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이후에도 연락을 이어갔지만 관계가 정리되지 않았다는 것이 A씨의 설명이다.

반면 영상에서 지난해 10월 19일 통화로 소개된 녹취에서 숙행은 "저 한 번만 용서해 줘요", "너무 억울해요. 저도 피해자란 말이에요. 같은 여자로서"라며 용서를 구했다.

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숙행은 해당 통화에서 자신은 진짜 몰랐으며, 가정을 해칠 마음도 없었다고 호소했다. 또 "모든 거를 알고 그냥 바로 헤어졌어요"라고 주장했다.

narusi@sportschosun.com