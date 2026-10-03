이서진, 서장훈과 '재력 비교'에 "싸울 필요도 없어, 장훈이가 많다"(비서진)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이서진이 방송인 서장훈의 재력을 부러워 했다,

2일 SBS '무엇이든 해줄지니-비서진' 측은 "[10월 9일 예고] 이서진×김광규, '촌철살인 대가' 서장훈과 불꽃 튀는 대문자 T 대결♨"이라는 제목의 예고 영상을 공개했다. 해당 영상에는 'my스타'로 서장훈이 등장할 것이 예고돼 시선을 모았다.

이날 이서진은 'my스타' 서장훈을 두고 거침없는 이야기를 이어갔다. 특히 서장훈에게 부러운 점으로 '재력'을 꼽아 눈길을 끌었다.

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제작진이 "재력은 누가 좋나"라고 묻자 이서진은 망설임 없이 "장훈이가 많겠지"라고 답했다. 이에 제작진이 "제대로 안 싸워본 것 아닌가"라는 질문이 나오자 이서진은 "싸울 필요도 없다. 항복이다. 억만장자다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

김광규 역시 서장훈의 재력에 대해 "지금까지 만난 부자 중에 최고 부자"라고 소개하며 거들었다.

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이어 이서진은 서장훈에게 "천만 원 이상 회식하는 건 괜찮나"라고 물었고, 서장훈은 담담하게 "네"라고 답했다. 이를 들은 김광규는 "그렇게 많이 쏜다고?"라며 놀라움을 감추지 못했다.

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무엇보다 시청자들이 기대했던 '극강 T' 조합의 만남도 성사됐다. 서장훈과 이서진은 평소 감정보다는 사실과 논리를 앞세우는 화법으로 연예계 대표 T 성향의 인물로 꼽혀왔다. 두 사람이 한 화면에 등장하자마자 어떤 대화를 주고받을지 기대를 모으는 이유다.

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하지만 서장훈은 "나는 따뜻한 T다"라고 강조하며 이서진과는 결이 다르다고 주장했다. 이에 김광규는 이를 가만히 두지 않고 "여기는 까칠한 T다"라고 말해 웃음을 안겼다.

이서진 역시 특유의 직설적인 화법으로 화답했다. 그는 "옛날엔 안 그랬지. 아 이 XX 예능인이 됐구나"라고 반응해 현장을 폭소케 했다.

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한편 서장훈이 출연하는 SBS '무엇이든 해줄지니-비서진'은 오는 9일 밤 11시 10분 방송된다.