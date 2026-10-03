배우♥배구선수 커플 탄생했다..김요한, 11살 연하 오연희와 정식 교제 "오늘부터 1일"(신랑수업)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배구선수 출신 김요한이 배우 오연희와 현실 커플에 등극했다.

2일 방송된 채널A '신랑수업2'(배한수 CP/임정규 PD)에서는 '연애부장' 송해나의 절친인 모델 겸 방송인 이현이가 스튜디오에 자리한 가운데, 김요한이 오연희와의 로맨틱한 여행을 통해 지난 '고백'에 대한 최종 답변을 들으며 '공식 커플'로 거듭나는 모습이 펼쳐졌다. 또, 이정진·천명훈·김상혁의 '3:3 단체 미팅' 2탄에서는 얽히고설킨 러브라인 끝에 김상혁과 유채련이 '최종 커플'이 되어 시청자들에게 설렘을 한가득 안겼다.

앞서 '3:3 미팅'에 나섰던 이정진·천명훈·김상혁은 이날 '소개팅녀' 유채련·구도경·유연희와 카페에서 나와 천명훈의 어머니가 운영하는 펜션으로 이동했다. 여기서 천명훈은 바비큐 준비를 하면서 '호감녀'인 클레오 멤버 구도경에게 적극적으로 다가갔다. 그는 "저랑 사계절 한 번 경험해보시겠어요?"라고 플러팅했다. 하지만 구도경의 시선은 김상혁을 향해 있었다. 유채련 역시 김상혁에게 "아까 카페에서 ('소지품 고르기' 때) 골랐던 향수가 상혁 님 거인 줄 알았다"면서 호감을 표현했다.

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저녁 식사 준비가 끝나자, 6인은 화기애애하게 식사를 즐겼다. 이때 이정진은 김치찌개가 '최애 음식'이라는 구도경에게 직접 끓인 김치찌개를 푸짐하게 떠주는 매너를 발휘했으며, 구도경이 "너무 맛있다"고 하자 흐뭇한 미소를 지었다. 뒤이어 그는 구도경이 모기에 물려 가려워하자 연고를 무심하게 챙겨주는가 하면, "섹시한 남자의 팔뚝 핏줄을 좋아한다"는 말에 '전완근 플러팅'을 했다. 이에 질세라 김상혁은 "'테토남' 스타일을 좋아한다"는 유혜련에게 "내가 여리여리한 외모와 달리 사나이 기질이 있다"고 적극 어필했다. 천명훈은 "본업할 때의 모습이 제일 멋있는 것 같다"는 구도경의 말에 즉시 노래방 마이크를 잡아 정엽의 'Nothing Better'를 열창했다. 하지만 과한 애드리브로 인해 뜻밖의 '웃참 챌린지'를 유발해 짠내 웃음을 자아냈다. 반면 김상혁은 직접 준비해온 베이스 기타를 연주하며 '보랏빛 향기'를 들려줬고, 그의 '본업 모드'에 유채련과 구도경은 설레는 미소를 감추지 못했다.

드디어 '최종 선택'의 시간이 다가왔다. 천명훈은 이변 없이 구도경을 선택했고, 유연희는 미팅 내내 호감을 표현했던 이정진을 택했다. 이정진은 "천명훈과 처음으로 마음이 맞았다"며 구도경을 택해 '78즈' 천명훈과 삼각관계가 됐다. '인기녀' 구도경은 "첫인상을 믿고 가보기로 했다"면서 함께 김상혁을 택했지만, 김상혁은 "알면 알수록 궁금하다"며 유채련에게 직진했다. 마지막으로 유채련은 환한 미소로 김상혁을 택해 김상혁-유채련이 '최종 커플'이 됐다. 유채련은 "내 테토남!"이라고 웃으며, "남자답게 먼저 호감 표현을 해주셔서 마음이 열렸던 것 같다"고 밝혔다. 김상혁은 "그냥 보고 있으면 웃음이 났다. 좋았다"고 해 설렘을 안겼다.

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두 사람이 새롭게 쓸 러브스토리가 궁금증을 일으키는 가운데, 김요한-오연희의 첫 여행 이야기가 공개됐다. 앞서 김요한은 오연희에게 "정식으로 사귀면서 알아가고 싶다"고 고백했지만, 오연희는 "조금 더 알아가는 시간을 갖고 싶다"며 답을 미뤘던 터. 이날 김요한은 "연희와 사귈지, 끝낼지 오늘 우리 둘의 관계를 정리하겠다"며 첫 여행을 시작했다. 차를 타고 숙소로 향하던 중, 김요한은 '학생주임' 탁재훈에게 전화를 받았다. 두 사람의 숙소를 '사비'로 결제해준 탁재훈은 "첫 여행에서 연인간에 싸울 수도 있으니, 지나치게 서로의 마음을 확인하려고 하지 말라"고 조언했다. 이에 김요한을 '뜨끔'한 표정을 지어 웃음을 안겼다.

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잠시 후, 풀빌라에 도착한 두 사람은 수영복으로 환복해 둘만의 '천국도'를 즐겼다. 김요한은 수영을 못하는 오연희를 등에 업은 채 물 위를 걸으며 핑크빛 기류를 풍겼고, 대형 튜브에 함께 타면서 오붓한 시간을 보냈다. 수영 후 방으로 돌아온 두 사람은 와인을 곁들이며 편안한 대화를 나눴다. 김요한은 "꽃을 보고 싶으면 '셀프 카메라'를 봐"라며 오연희를 '꽃'에 비유하는 플러팅을 했고, 분위기가 무르익자 김요한은 "고백 이후에 연희가 답을 미룬 게 있었잖아. 어느 정도 정리가 됐어?"라고 조심스레 물었다. 오연희는 "당시에는 너무 갑작스러워서, 고백 받은 뒤부터 관계를 진지하게 생각해봤다"고 운을 뗀 뒤, "오늘이 몇월 며칠이죠? 오늘부터 우리 1일 해요"라고 화답했다.

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김요한은 주체할 수 없는 미소와 함께, 갑자기 "잠깐만"이라고 한 뒤, 여행 출발 때부터 미리 챙겨왔던 '초대형 꽃다발'을 꺼내 오연희에게 선물했다. 김요한은 "만약 거절당하면 꽃다발을 도로 가져가려고 했다"며 장난쳤고, 이후 오연희를 와락 끌어안으며 '진심'을 전했다. 오연희는 "앞으로 요한 오빠와 재밌는 걸 많이 만들어 나갈 수 있을 것 같아 기대된다"고 설렘을 드러냈고, 김요한은 "이게 다 탁재훈 선생님 덕분이다"라며 '멘토군단'에게 고마워했다.

'3:3 미팅'에서 최종 커플이 된 김상혁-유채련과, 소개팅 후 썸을 넘어 공식 커플로 발전한 김요한과 오연희의 러브스토리가 더욱 궁금해지는 채널A '신랑수업2'는 매주 금요일 밤 9시 방송된다.