이선민, 月 SUV 한대 값 번다더니.."건보료 300만원? 사실은"(전현무계획)

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[스포츠조선 김소희 기자]'전현무계획4' 이선민이 '건보료 플러팅' 진실을 밝혔다.

2일(금) 방송된 MBN·채널S '전현무계획4' 14회에서는 전현무-이선민이 '먹친구' 선예-손준호와 함께 '경상남도 국밥 대장정' 특집의 대미를 화려하게 장식하는 먹트립이 공개됐다. 이들은 의령 소고기 국밥에 이어 창녕 수구레 국밥, 밀양의 '원조' 돼지국밥과 맑은 추어탕까지 '올킬'하며 시청자들에게 알찬 정보와 재미를 선사했다.

이날 창녕에 뜬 전현무-이선민은 소의 특수부위인 '수구레'로 만든 이색 국밥집을 찾았다. 빨간 비주얼에 감탄한 '맵부심파' 전현무는 국밥을 한술 뜨자마자 "내가 먹었던 국밥 중에 감칠맛 지수 1등"이라며 엄지를 치켜세웠다. 진심의 먹방 중, 전현무는 최근 화제를 모은 '건보료(건강보험료) 플러팅'에 대해 물었다. 이선민은 "일부러 여성 앞에서 '아, 뭐야! 건보료 200만원 나갔네?'라며 은근히 재력을 과시하는 플러팅법"이라고 설명했다. 이에 전현무는 "내년에 300만원 내냐?"고 짓궂게 물었고, 이선민은 "100만원도 안 낸다. 그것도 최근까지는 부담스러웠다"고 솔직 고백해 웃음을 안겼다.

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식사 후, 전현무는 "우리는 방랑벽이 있는 프로그램"이라며 밀양으로 향했고, 이곳에서 '먹친구' 선예-손준호와 만났다. 네 사람은 부산과 원조 자리를 두고 다툰다는 밀양 돼지국밥 원조집에 입성했다. 이곳에서 국밥과 수육을 행복하게 먹었다. 특히 선예는 수육 고기를 '순정' 그대로 즐겼는데, 이를 본 전현무는 "고수가 나타났네. 음식 잘하는 구나?"라며 리스펙 했다. 선예는 "잘하진 못하고 '집밥'은 한다"며 웃었다. 집밥 얘기가 나오자 전현무는 "딸들은 몇 살이야?"라며 질문했고, 선예는 "14세, 11세, 8세"라고 답했다. 전현무는 "첫째가 곧 대학생 되겠다. 원더걸스가 대학생 학부모라니…"라며 격세지감을 느꼈고, 선예는 "원더걸스가 데뷔한 지 벌써 20년 됐다"고 맞장구쳤다.

식사 말미, 선예는 '가로수 그늘 아래'를 열창하며 촉촉한 감성을 선사했다. 이에 이선민은 "소시(소녀시대) 보다 원걸(원더걸스)!"이라며 팬심을 드러냈다. 전현무는 곧장 "내 눈 똑바로 보고 말하라"고 압박했고, 이선민은 "원더시대!"라고 정정해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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제대로 된 돼지국밥을 올킬한 뒤, 네 사람은 한 번도 실패한 적이 없는 '시청자계획'에 따라 경상도식 맑은 추어탕 맛집으로 향했다. 아욱국처럼 맑은 국물의 추어탕에 모두는 "상상도 못한 비주얼"이라고 놀랐다. 이를 맛본 전현무는 "일격을 당한 기분이다. 너무 새롭다"고 격찬했다. 이선민은 안경까지 뒤로 쓴 채 먹방에 전념했고, 이 모습에 전현무는 "선민이는 오늘 국밥만 네 끼를 먹었는데 전부 완탕했다"며 '국밥계 MVP'로 추대했다.

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먹방 중 전현무는 선예의 딸들에 대해 궁금해 했다. 선예는 "셋이 성격이 다르다. 첫째는 차분하고, 둘째는 알아서 다 하는 스타일이다. 셋째는 아들처럼 텐션이 높다"고 설명했다. 전현무는 "혹시 연예기획사에 보내는 건 어떠냐"고 추천했고, 선예는 "본인이 하고 싶어 한다면 좋다"고 긍정 답변을 내놨다. 그러자 이선민은 "저도 (결혼하고) 제 딸을 빨리 키우겠다"며 대화에 꼈는데, 전현무는 "(딸이 걸그룹 되려면) 제수씨를 많이 닮아야 한다"고 돌직구를 날려 현장을 초토화시켰다. 이후 전현무는 이선민을 향해 "오프닝 때랑 얼굴이 달라졌다"고 놀렸고, 이선민은 "오늘 몸무게가 6kg은 찐 것 같다. 자전거 타고 서울 올라가야 할 판"이라고 인정해 마지막까지 찰떡 티키타카를 선보였다. 직후 공개된 예고편에는 '디스이즈 울산 로드' 특집에 나선 전현무-곽튜브의 모습이 포착돼 기대감을 치솟게 했다.

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MBN·채널S '전현무계획4'는 매주 금요일 밤 9시 10분 방송된다.

한편 이선민은 과거 한 방송에서 달라진 수입을 언급했다. 그는 "주머니 사정이 많이 나아졌다. 훌륭하신 분들 앞에서 말씀 드릴 건 아니지만 그전보다는 수입이 많이 늘었다. 전에 비해 10배 정도 늘었다. 중고차 한 대 값은 다달이 버는 거 같다. 제가 타고 있는 중고차다. 15만km 탄 중고 SUV"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.