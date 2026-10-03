김준호, ♥김지민 출산 앞두고 간절한 기도 "'두릅이' 건강하게 태어나게 해주세요"(독박투어0

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[스포츠조선 김소희 기자] 예비 아빠 김준호가 아내 김지민의 순산을 기원했다.

3일(오늘) 밤 9시 방송되는 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어' 18회에서는 경북 김천으로 떠난 '개그맨 찐친' 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 '김천의 아들' 박영진과 '사명대사공원' 내 다양한 놀이시설을 즐기는가 하면, '최다 독박자' 벌칙인 '대리 108배 올리기'를 수행하는 현장이 공개된다.

이날 박영진은 김천의 명소인 '사명대사공원'을 소개한다. 그는 "이곳에서 매년 김천 김밥 축제가 열린다. 언제부턴가 김천이 '김밥천국'의 줄임말로 인식되면서, 아예 발상의 전환을 해 '김밥 축제'를 열게 된 것"이라고 설명한다. 그러면서 박영진은 "전국의 김밥들 중 제 입맛에 가장 맛있었던 '원픽' 김밥도 챙겨왔다"고 해 '독박즈'의 환호를 받는다.

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잠시 후, '사명대사공원'에 도착한 이들은 아름다운 산책길을 걸으며 행복해한다. 박영진은 "좋죠? '두릅이 아버님', 나중에 아이와 꼭 오세요!"라고 당부한다. 뒤이어 이들은 사계절 내내 운영되는 '물썰매장' 체험에 나선다. 특히 이곳은 가족 단위의 관광객들이 즐겨찾는 '핫플'로 '두릅이 아빠' 김준호는 "역시 아이들이 많이 오는구나"라며 '아빠 미소'를 짓는다. 그러나 훈훈함도 잠시, 그는 높은 곳에 위치한 물썰매 탑승장에 도착하자 잔뜩 굳은 표정을 짓고, 이에 홍인규는 "준호 형 지금 겁먹었다"며 그를 놀린다.

'두릅이 아빠' 김준호가 2세 육아를 대비해 '물썰매장'에서 달라진 모습을 보여줄지 관심이 쏠리는 가운데, 마지막 코스로 '독박즈'는 김천의 오래된 사찰인 '용화사'로 이동한다. 여기서 '독박즈'와 박영진은 '최다 독박자'로 결정된 멤버가 '대리 108배 올리기'를 하기 전, 모두 소원을 밝힌다. 이중 김준호는 "두릅이가 건강하게 태어나게 해주세요"라고 '2세'의 순산을 기원하고, 홍인규는 "고3인 아들 태경이가 원하는 대학에 갈 수 있게 해주세요"라고 빈다.

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과연 '독박즈'와 박영진의 소원이 무엇일지, 그리고 이들의 소원을 대신 빌며 108배를 할 '최다 독박자'가 누구인지는 10월 3일(오늘) 밤 9시 방송되는 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어' 18회에서 확인할 수 있다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com