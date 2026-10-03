'오상진♥' 김소영, 6개월 아들 성격 테스트 했다 깜짝..."엄마 연기가 부족했나"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김소영이 생후 6개월 된 아들 수호를 대상으로 '아기 성격 테스트'를 진행했다.

김소영은 3일 자신의 일상을 공개하며 "아기 성격 테스트"라며 아들 수호의 반응을 살펴봤다.

보행기에서 놀고 있는 수호를 바라보던 김소영은 "엄마가 갑자기 '음메~' 했을 때 뚜호의 반응은?"이라며 테스트를 시작했다.

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김소영은 아들에게 갑자기 "음메~"라고 소리를 내는가 하면, 우는 척 연기까지 하며 반응을 살폈다.

하지만 수호는 예상과 달리 엄마를 가만히 바라보다 방긋방긋 웃는 모습을 보였다.

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아들의 의외의 반응에 김소영은 시무룩한 표정을 지으며 "따라 우는 애기 영상 많이 봤는데 아직 6개월이라 그런 걸까요?"라고 말했다. 이어 "1. 뚜호 T다. 2. 엄마 연기가 부족했다"라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

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생후 6개월 아들의 무덤덤하면서도 해맑은 반응에 김소영 역시 웃음을 터뜨리며 유쾌한 육아 일상을 전했다.

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한편 김소영은 2016년 MBC 아나운서 출신 동료 오상진과 결혼했다. 두 사람은 2019년 딸을 품에 안았으며, 지난 4월 아들을 얻으며 두 아이의 부모가 됐다.