‘나나 열애♥’ 탑, 독특한 연애관 “내게 존댓말 쓰고 안 가까웠으면”

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 빅뱅 출신 탑(최승현)이 과거 방송에서 털어놓았던 독특한 연애관이 나나와의 공개 열애 소식과 함께 다시 주목받고 있다.

탑은 지난 2016년 12월 MBC '황금어장-라디오스타' 빅뱅 특집에 출연해 자신의 연애 경험과 이상형에 대해 이야기했다. 당시 그는 "19살 때부터 지금까지 딱 3명과 사귀어봤다"고 밝히며 당시 연애를 하고 있지는 않다고 말했다.

술에 대한 자신의 연애관도 공개했다. 탑은 자신과 달리 술을 즐기지 않는 여성을 선호한다고 밝혔다. 과거 술을 좋아하는 여자친구와 3~4년 동안 교제했지만, 함께 술을 마시는 시간이 많다 보니 특별히 기억에 남는 추억이 많지 않았다는 설명이다.

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이후 탑은 연애 상대를 고를 때 술을 마시지 않는 사람을 만나고 싶다는 생각을 하게 됐다고 털어놨다.

특히 연인 사이에서도 어느 정도 거리를 유지하고 싶다는 취향을 솔직하게 밝힌 점이 눈길을 끌었다. 당시 탑은 상대방의 지나친 간섭을 원하지 않는다면서 "간섭받는 게 싫다. 존댓말도 썼으면 좋겠고 많이 안 가까워졌으면 좋겠다"고 말했다.

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이처럼 과거 탑이 공개했던 연애관이 다시 화제가 된 것은 최근 배우 나나와의 열애를 공식적으로 인정했기 때문이다.

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탑과 나나는 지난 2일 데이트 사진이 공개된 직후 교제 사실을 인정했다.

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두 사람은 음악 작업을 통해 처음 인연을 맺었다. 나나는 탑의 첫 솔로 정규앨범 '다중관점(ANOTHER DIMENSION)'에 수록된 더블 타이틀곡 '완전 미쳤어!' 뮤직비디오에 출연했다. 이후 가까운 사이로 발전했고, 지난해 6월께 연인 관계를 시작한 것으로 알려졌다.

갑작스럽게 전해진 열애 소식에 나나도 팬들에게 직접 자신의 마음을 전했다. 팬 소통 플랫폼을 통해 "많이 당황했지"라며 놀랐을 팬들을 달랜 그는 "나도 조금 부끄럽기도 하고"라고 솔직한 심경을 밝혔다. 이어 "예쁘고 건강하게 만나겠습니다!"라고 덧붙였다.

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한편 나나는 최근 넷플릭스 시리즈 '스캔들'에 출연했으며, 차기작으로 '마데레사'를 준비하고 있다. 극 중 냉혈한 범죄심리학자 마데레사 역을 맡아 미제 살인 사건을 추적하는 이야기를 선보일 예정이다.

탑 역시 음악과 연기 활동을 이어가는 중이다. 넷플릭스 '오징어 게임' 시즌2에서 타노스 역을 맡았으며, 지난 4월 3일에는 첫 솔로 정규앨범 '다중관점'을 발표하며 가수 활동에도 나섰다.

과거 방송에서 공개했던 탑의 연애관이 현재의 공개 열애와 맞물리면서, 두 사람의 만남에 대한 관심도 이어지고 있다.

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tokkig@sportschosun.com