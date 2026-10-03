이효리, '20살 연하' 다영 옆 안 꿀리네..독보적 몸매·미모 '원조 섹시백'

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이효리가 20살 나이 차이가 무색한 남다른 포스로 여전한 존재감을 뽐냈다.

이효리는 2일 자신의 계정에 "sexy baby"라는 글과 함께 다영과 함께 찍은 투샷을 공개했다.

공개된 사진 속 이효리는 세월이 무색한 비주얼과 남다른 분위기로 시선을 사로잡는다. 20살의 나이 차이가 느껴지지 않을 만큼 자연스럽게 어우러진 두 사람의 모습이 눈길을 끈다. 특히 이효리는 전성기 시절을 떠올리게 하는 특유의 당당한 포스와 스타일로 여전한 매력을 과시했다.

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이효리의 옆에서 환한 미소를 짓고 있는 다영의 모습도 눈길을 끈다. 이효리와 함께 사진을 찍은 것만으로도 행복한 듯한 표정이 고스란히 드러나며 보는 이들의 미소를 자아낸다.

평소 워터밤 등 다양한 무대를 누비며 '여름 여신'으로 활약해온 다영에게 이날은 그야말로 '성덕'이 된 순간. 오랫동안 사랑받아온 이효리와 나란히 선 다영의 설레는 모습이 훈훈함을 더했다.

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한편 이효리는 지난 1998년 그룹 핑클로 데뷔해 가요계 대표 스타로 자리매김했다. 핑클은 오는 2026년 완전체 컴백을 앞두고 있어 팬들의 기대를 모으고 있다.