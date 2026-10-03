“마운자로가 제일 쉬웠다” 곽범, 12kg 감량 고백..“세상이 바뀌었다”

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[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 곽범이 다이어트 과정에서 마운자로의 도움을 받았다고 솔직하게 밝혔다.

지난 2일 유튜브 채널 '션과 함께'에는 '이 조합 강추예요 다이어트 다 해본 곽범이 추천하는 가장 쉬운 살빼기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

평소 꾸준히 몸 관리에 힘쓰고 있다는 곽범은 이날 "저는 '관리를 더 해야겠다'는 생각을 한다"고 말했다.

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이에 제작진은 개그맨 강재준을 언급하며 "재준님이 유일하게 안 하는 게 있다더라. '위고비랑 마운자로는 절대 안 하고 싶다'고 하더라"고 전했다.

그러자 최근 다이어트 과정에서 마운자로를 사용해 총 12kg을 감량했다고 밝힌 곽범은 "방송에 쓰실지 안 쓰실지는 모르겠습니다만, 아마 세상은 바뀌었다고 본다"고 자신의 생각을 밝혔다.

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션이 "다이어트 중에 어떤 게 제일 쉬웠냐"고 묻자 곽범은 망설임 없이 "마운자로"라고 답했다.

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다만 곽범은 운동의 중요성도 강조했다. 그는 "추천은 러닝이다. 그런데 마운자로와 함께라면 어떨까 싶다"며 "용기를 얻었다. '더 빨라질 수 있다'고 생각했다"고 말했다.

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션이 곽범의 과거 사진과 현재 모습을 비교하며 "몸이 많이 달라졌다"고 놀라자 곽범은 "맞다. 많이 달라졌다. 마운자로의 도움을 받긴 했다"고 털어놨다.

곽범은 다이어트를 시작하게 된 계기도 설명했다. 그는 "제가 다리를 다친 후 움직이지 못하니까 살이 더 찌더라. 뛰고 싶은데 살이 너무 쪄서 발목에 무리가 왔다"고 말했다.

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이어 "마운자로를 추천받아서 마운자로를 맞으면서 무게를 줄이고 뛰었더니 재활도 되고 속도도 좋아졌다"며 "이후에는 마운자로를 맞지 않고 뛰기만 하고 있는데 효과를 많이 봤다"고 덧붙였다.

또 "살을 빼고 뛰니까 심박수가 많이 내려갔다"고 말하며 체중 감량 이후 달리기를 이어가고 있는 근황도 전했다.

곽범은 자신의 경험을 바탕으로 마운자로와 러닝을 병행했던 과정을 솔직하게 공개하며 시청자들의 관심을 모았다.