"박정희 대통령이 따라해" 최불암, 청와대서 육영수 여사에 전화 받은 사연..‘암살자(들)’ 논란 속 일화 재조명

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[스포츠조선 박아람 기자] 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 역사적 해석 논쟁이 이어지는 가운데, 배우 최불암이 과거 고(故) 육영수 여사와 직접 통화했던 일화가 다시 관심을 받고 있다.

최불암은 2024년 4월 7일 MBC 예능 프로그램 '돌아온 레전드 수사반장-반장네 모임'에 출연해 드라마 '수사반장'이 큰 인기를 얻던 당시 청와대에서 전화를 받았던 경험을 공개했다.

그가 기억한 당시 상황은 이랬다. 최불암은 "1974년도 일요일이었다. 아내가 전화를 받더니 '여보 청와대 부속실에서 전화가 왔어'라고 하더라"고 말했다.

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이어 전화를 기다리고 있던 중 상대방의 웃음소리가 들렸고, 곧 "나 육영수예요"라는 말을 들었다고 했다. 예상하지 못했던 상대의 정체에 최불암은 "벌떡 일어났다"고 회상했다.

육 여사가 최불암에게 물은 것은 드라마 속 흡연 장면과 관련된 내용이었다. 최불암은 "'담배를 몇 대를 태우세요?'라고 하셨다"고 설명했다.

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이에 자신이 "넉 대 태웁니다"라고 답하자 육 여사는 "아이고, 두 대로만 해요"라고 당부했다고 한다.

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그 이유를 들은 최불암은 더욱 인상 깊었다고 밝혔다. 육 여사가 "옆에 계신 분 대통령께서 '수사반장' 보며 넉 대를 따라 피운다"고 말했다는 것이다.

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최불암은 당시 통화 상황을 떠올리며 "네 알겠다"고 답한 뒤 전화를 끊었다고 전했다. 그런데 전화가 끝나기 전 박정희 전 대통령의 목소리도 들렸다고 했다.

그는 "그런데 전화 너머 대통령께서 '쓸데없는 애기를 하고 그래'라고 하시더라"며 당시 상황을 설명한 뒤 "그게 잊혀지지 않는 사건"이라고 말했다.

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최불암에게 '수사반장' 속 담배는 단순한 소품 이상의 의미를 갖고 있었다. 그는 별도의 설명에서 "담배도 연기의 일부였다"며 "담배를 어떻게 피우고 연기를 내뿜느냐에 따라 감정을 표현했다"고 밝히기도 했다.

이 같은 과거 발언이 다시 온라인에서 확산된 배경에는 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 논쟁이 있다.

'암살자(들)'은 1974년 발생한 육영수 여사 피격 사건을 소재로 제작된 작품으로, 실제 사건을 바탕으로 영화적 상상력을 더해 이야기를 구성했다. 개봉 이후 작품 속 역사적 해석과 일부 설정을 놓고 여러 의견이 나오면서 논란이 이어지고 있다.

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제작진은 역사적 사실을 새롭게 규정하거나 특정 인물을 사건의 배후로 지목하려는 의도가 없었다고 밝혔다. 지난 9월 28일 공개한 입장문을 통해 "'암살자(들)'은 1974년 발생한 역사적 사건을 모티브로 다양한 기록을 바탕으로 영화적 상상력을 더해 재구성한 극영화"라고 설명했다.

이어 "특정한 역사적 결론을 새롭게 확정하거나 기존의 사실을 부정·왜곡하기 위해 제작된 영화가 아니다"라며 "영화 어디에서도 특정 인물을 사건의 배후로 규정하고 있지 않으며, 영화 속 가설과 극적 설정을 역사적 사실로 제시하고 있지도 않다"고 강조했다.

tokkig@sportschosun.com