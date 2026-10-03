'장윤정♥' 도경완, 120억 펜트하우스서 나왔다.."집 공사 중, 다른데 살고 있다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 아나운서 출신 방송인 도경완이 현재 거주 중인 집이 공사 중이라고 밝혔다.

3일 유튜브 채널 '도장TV'에는 '여러분 이제 얼마 안 남았습니다'라는 제목의 영상이 업로드됐다. 이날 영상에서 도경완은 자신이 소장하고 있는 시계를 공개하며 시계에 얽힌 이야기를 풀어놓는 시간을 가졌다.

도경완은 "시계 아이템을 이렇게 많은 분들이 좋아해 주실지 몰랐다. 그것도 장윤정 시계라고 하면 더 좋아해 주시더라"라며 앞서 공개한 영상의 뜨거운 반응을 언급했다.

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앞서 도경완은 자신의 유튜브 채널을 통해 아내 장윤정이 소장하고 있는 시계를 몰래 공개했다. 해당 영상은 약 44만 조회수를 기록하며 큰 화제를 모았다.

도경완은 "대단하다. 여러분의 사랑 감사하다"라며 시청자들에게 다시 한 번 감사 인사를 전했다.

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이어 "오늘은 또 경완이의 시계"라며 자신의 시계를 소개하려던 도경완은 뜻밖의 근황을 전했다. 그는 "사실 저도 제 리스트를 생각하면서 '이런 순서로 가야지'라고 생각한 게 있었는데, 저희 집이 지금 공사 중"이라고 밝혔다.

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현재 집을 비워둔 상태라는 도경완은 "지금 다른 데 살고 있다. 시계가 어디 있는지 모르겠다. 집을 다 꽁꽁 싸맸다. 꺼낼 수가 없다"라고 설명했다.

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이어 "그래서 제가 갖고 있는 것 중에 구조 가능한 4개를 소개한다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이후 도경완은 현재 꺼낼 수 있는 시계들을 하나씩 공개했다. 태그호이어, 튜더, 해밀턴, 세이코 등 다양한 브랜드의 시계를 소개하며 각각의 특징과 자신의 취향에 대해서도 이야기를 나눴다.

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한편 도경완은 2013년 가수 장윤정과 결혼해, 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 부부는 2024년 서빙고동의 아페르한강 펜트하우스를 120억 전액 현금으로 매입해 화제를 모았다.