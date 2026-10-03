황정음, 난리났던 '노브라 논란' 직접 입 열었다..."보이는 게 다가 아냐"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 황정음이 과거 불거졌던 '노브라 논란'에 대해 직접 해명했다.

최근 황정음의 유튜브 채널에는 '황정음이 직접 밝힌 노브라의 진실'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 황정음은 남대문에 속옷으로 유명한 가게가 많다는 이야기를 듣고 "난 사실 속옷은 아깝다"고 말했다.

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이어 "난 필요가 없다. 원래 브라를 안 한다"며 "저는 평소에 니플패치만 착용한다"고 자신의 평소 스타일을 솔직하게 밝혔다.

특히 황정음은 최근 자신을 둘러싼 '노브라 논란'을 언급하며 당시 상황을 설명했다.

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그는 "그날 촬영이라서 캡 없는 속옷을 입었다. 그런데 뒤에 끈이 다행히 나왔다. 천만다행이다. 무슨 브라를 안 하냐"며 당시 논란에 대해 다소 억울하다는 듯한 반응을 보였다.

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이어 "오늘이 노브라다"라고 강조하며, 논란이 됐던 당시에는 속옷을 착용하고 있었다고 재차 밝혔다.

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황정음은 평소 생활습관 때문에 벌어진 상황이라고 설명하기도 했다. 그는 "보이는 게 다가 아니다. 집에서는 브래지어를 하도 안 하고 있으니까 습관이 된 거다"라며 "애들 챙기고 정신없이 나갔다가 '어, 안 했네?' 하는 거다"라고 웃었다.

한편 황정음은 두 아들을 키우며 배우로 활동하고 있다.