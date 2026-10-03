'46kg' 전소미, 믿기지 않는 개미허리...탱크톱 한 장만 입고 포착된 슬림 실루엣

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 가수 전소미가 친구와의 나들이부터 연습실에서의 모습까지 다양한 근황을 공개했다.

전소미는 3일 자신의 근황을 담은 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 전소미는 친구와 함께 나들이를 즐기며 여유로운 시간을 보내고 있다. 꾸밈없는 자연스러운 모습부터 밝은 표정까지, 20대다운 풋풋한 분위기가 눈길을 끌었다.

Advertisement

이어 연습실에서 포착된 사진에서는 본업에 집중하고 있는 전소미의 모습도 담겼다.

탱크톱에 청바지를 매치한 편안한 스타일로 연습에 몰두하며 무대 위와는 또 다른 매력을 드러냈다.

Advertisement

특히 허리 라인이 드러나는 스타일링으로 남다른 비율을 뽐내며 시선을 사로잡았다.

Advertisement

172cm에 46.6kg로 알려진 전소미의 군살 없이 슬림한 실루엣과 탄탄한 몸매가 돋보이는 모습이었다.

Advertisement

일상에서는 친구와 편안한 시간을 보내다가도 연습실에서는 본업에 집중하는 전소미의 다채로운 근황이 팬들의 관심을 모았다.

한편 전소미는 최근 그룹 아이오아이(I.O.I) 데뷔 10주년을 맞아 멤버들과 함께 완전체 활동을 펼치며 팬들과 만났다.