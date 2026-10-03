"다리 왜 저래?" 미르 아내 '커다란 다리 흉터'에 달린 악플..."남 상처 비꼬지마"

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[스포츠조선 김수현기자] 엠블랙 출신 미르가 아내의 다리 흉터를 두고 비꼬는 반응을 보인 일부 누리꾼을 언급하며 안타까운 마음을 드러냈다.

지난 2일 유튜브 채널 '방가니'에는 '며느리 콤플렉스를 본 시부모님 리얼 반응ㅋㅋㅋㅋ며느리 울어..'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 미르는 "영상에 계속 걸려 있어서 한 번 짚고 넘어가야 한다"며 아내의 다리 흉터와 관련한 이야기를 꺼냈다. 미르는 "어떤 몇몇 분께서 우리 '분홍개구리' 영상을 보고 좀 상처받게 얘기하는 사람이 한 명 있었다"며 "'저 다리 왜 저래요?'라고 하더라"고 말했다.

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아내가 해당 댓글을 보고 속상해하자 미르의 어머니 역시 "누가 그랬어!"라며 분노했다. 미르는 "그 사람도 진짜 궁금해서 얘기했을 수도 있다"고 조심스럽게 말했지만, 고은아는 "나한테 코로 뭐라고 하는 거랑 똑같다"며 아내의 마음에 공감했다.

이어 미르는 아내의 흉터가 어린 시절 교통사고로 생긴 것이라고 설명했다. 그는 "아내가 어릴 때 전라남도 함평에서 7살 때 교통사고를 당해서 다리를 다쳤다"며 "궁금해하시는 분들도 계시고 싫어하시는 분들도 계신데 뭐 어떻게 하냐"고 말했다.

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아내 역시 "맞다. 어떻게 하냐. 나 이렇게 살아야 되는데"라고 담담하게 말했다. 이를 들은 미르의 아버지는 며느리에게 "예쁘다"고 말하며 따뜻하게 위로했다.

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미르는 아내가 흉터를 크게 숨기지 않았던 과거도 떠올렸다. 그는 "연애 초 때 두 번째 만남이었나? 반바지를 입고 나왔다. 난 그게 너무 좋았다. 멋있었다"며 "컴플렉스일 수 있는 건데"라고 말했다.

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아내는 어린 시절부터 흉터를 자연스럽게 받아들이게 된 배경도 밝혔다. 그는 "초등학교 때부터 엄마가 '너 그거 이상한 거 아니야. 숨기려고 하지 마'라는 이야기를 진짜 많이 했다"며 "초등학교 때도 반바지를 입고 다녔다"고 털어놨다.

미르는 일부 댓글에 대해서는 선을 그었다. 그는 "몇몇은 정말 궁금해서 물어봤고, 한두 명이 진짜 비꼬면서 얘기하더라"고 말했다. 이에 고은아는 "얼마나 마음이 꼬였으면 남의 상처를 가지고 그렇게 비꼴 생각을 하냐"며 분노했다.

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미르는 마지막으로 "흉터 따위야 사는 데 지장 없다"고 말하며 아내를 향한 애정을 드러냈다.

한편 엠블랙 미르는 지난해 12월 두 살 연상의 필라테스 원장과 결혼했다. 최근 유튜브를 통해 얼굴을 공개한 미르의 아내는 '환승연애' 출연자 나연을 닮은 외모로 화제를 모았다.