김지원 실물에 '유퀴즈' 감독들도 태업..유재석 "조명 놓고 감상, 잘 안 웃더니 다 웃고 있어"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김지원이 첫 단독 예능으로 '유퀴즈'에 출연해 녹슬지 않은 애교를 선보이며 현장 분위기를 사로잡았다.

3일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "최초 공개. 예쁘게 태어나서 힘든 김지원의 레전드 애교 명대사 2026ver.(잇몸 마름 주의)"라는 글과 함께 짧은 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 유재석은 김지원에게 2017년 방송된 드라마 '쌈, 마이웨이'의 명대사를 재현해 달라고 부탁했다. 이에 김지원은 잠시 머뭇거리더니 곧바로 애교 가득한 목소리로 대사를 시작했다.

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김지원은 "나 예쁜 척하니까 재수없지. 근데 나도 곤란하다. 나는 예쁜 척하는 게 아니라 예쁘게 태어난 건데"라며 양 볼에 바람을 넣었다.

이어 "그거를 남들이 막 예쁜 척하는 거라고 그러니까 애라도 힘들어. 훔훔"이라고 말하며 특유의 사랑스러운 표정과 목소리로 폭풍 애교를 선보였다. 오랜 시간이 흘렀음에도 당시의 분위기를 그대로 재현한 김지원의 모습에 보는 이들까지 절로 미소를 짓게 했다.

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하지만 대사를 끝낸 김지원은 이내 자신이 부끄러운 듯 "세상에…"라며 어쩔 줄 몰라 했다. 방금 전까지 완벽하게 애교를 선보이던 모습과 달리 쑥스러워하는 모습이 웃음을 자아냈다.

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이를 지켜보던 유재석은 "잘한다. 잘해. 아니 지원 씨. 다 웃고 있다. 카메라 감독님 다 웃고 있다. 조명 감독님은 조명을 놨다"며 현장 분위기를 전했다.

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이어 "이렇게 따스하고 인자한 분이었냐. 우리 감독님들 잘 안 웃는다. 근데 오랜만에 치아 본다. 치아가 이렇게 고르셨냐"라고 너스레를 떨어 폭소를 안겼다.

유재석은 김지원의 애교에 "너무 잘했다. 그러니까 이게 화제가 되고 수많은 짤들이 탄생한 것 같다"라며 칭찬을 아끼지 않았다.

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과거 '쌈, 마이웨이'에서 화제를 모았던 김지원의 레전드 애교가 2026년 '유퀴즈'에서 다시 소환되면서, 이번에는 어떤 새로운 명장면을 탄생시킬지 기대를 모은다.