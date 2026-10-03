고현정, 얼마나 말랐으면 벨트 매도 바지가 헐렁..한손에 잡힐 것 같은 가는 허리

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 고현정이 파리에서 포착된 근황 사진을 공개한 가운데, 한층 가녀린 실루엣이 눈길을 끌고 있다.

고현정은 3일 개인 계정에 별도의 글 없이 사진 한 장을 올렸다. 공개된 이미지에는 프랑스 파리의 한 호텔에서 거울을 바라보며 셀카를 찍고 있는 고현정의 모습이 담겼다.

사진 속 고현정은 검은색 긴팔 상의에 와이드한 데님 팬츠를 입고 벨트로 허리선을 강조했다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습으로 편안하면서도 세련된 분위기를 연출했다.

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무엇보다 눈에 띈 것은 날씬한 체형이었다. 긴 팔다리와 가녀린 발목 등이 드러나면서 팬들의 시선이 모였다.

고현정은 평소에도 자신의 건강 상태에 대해 솔직하게 이야기해왔다. 1971년생인 그는 과거 건강 문제로 두 차례 응급 수술을 받은 사실을 공개한 바 있다.

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앞서 유튜브 채널 '걍민경'에 출연했을 당시에는 수술과 관련해 "십이지장하고 췌장을 연결하는 그 부위다. 그리고 위도 문제가 있고 복합적"이라고 설명했다.

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당시 지나치게 마른 모습으로 다이어트에 대한 관심이 커지자 직접 해명하기도 했다. 고현정은 "뭘 먹어서 배가 아픈 게 너무 싫다. 좀 우울하다. 날씬한 것도 어느 정도여야 좋지"라고 말했다.

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이어 "(사람들이) 다이어트를 아주 심하게 한다고 생각하시는데 젊었을 때도 안 한 다이어트를 건강이 왔다갔다 하는 순간에 하겠나"라며 체중 감량을 위해 무리한 다이어트를 하고 있는 것은 아니라고 밝혔다.

또한 "열심히 병원을 가고 있고 약도 먹고 있다"고 전하며 현재도 건강 관리에 신경 쓰고 있다고 전했다.

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한편 고현정은 1971년생으로 올해 만 55세다. 지난해 SBS 드라마 '사마귀: 살인자의 외출'을 통해 시청자들과 만났으며, 최근에는 소셜미디어를 통해 일상 속 모습을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

tokkig@sportschosun.com