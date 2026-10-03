장윤주, 런던으로 떠난 이유=♥디자이너 남편.."대학원 합격, 지지해주고 싶었다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 모델 장윤주가 가족과 함께 영국으로 떠나게 된 이유와 새로운 생활을 앞둔 솔직한 심경을 밝혔다.

3일 장윤주의 유튜브 채널 '윤쥬르 장윤주'에는 '3년 고민 끝에 영국으로 오게 된 장윤주 가족. 잘 부탁드려요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 장윤주는 남편 정승민, 딸 리사와 함께 영국에서 새로운 생활을 시작하게 된 배경을 직접 공개했다. 지난해 12월 남편 정승민이 오랜 노력 끝에 원하던 런던 대학원 석사 과정에 최종 합격하면서, 학업을 위해 가족 모두가 영국에서 함께 생활하기로 결정한 것.

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정승민은 학업을 위해 약 1년간 퇴근 후 인터넷 강의를 들으며 토플을 독학하는 등 꾸준히 준비해온 것으로 전해졌다. 오랜 시간 준비해온 남편의 꿈이 현실이 되면서 장윤주 역시 가족과 함께 영국행을 결심했다.

하지만 새로운 환경에 대한 설렘만큼이나 장윤주의 마음에는 걱정과 불안도 자리했다.

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장윤주는 "솔직히 이야기해서 나는 여러 가지로 조금 불안하다. 완전 가는 것도 아니고 나는 일이 있을 때마다 왔다 갔다 하고, 긴 여행을 가는 건데도…"라며 솔직한 심경을 털어놨다.

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남편 정승민 역시 "불안한 것도 있고 기대된 것도 있다"고 공감했다.

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그럼에도 장윤주는 가족과 함께 영국으로 떠나기로 결심한 이유를 설명했다. 그는 "가보자고 한 것은 여보의 영향이 제일 크긴 하다. 더 좀 디자인적으로 공부를 하고 싶다를 늘 강하게 가지고 있었고, 나도 그걸 지지했다. '그래, 지금 아니면 나도 아예 이런 경험은 못 하겠다'라는 마음이었다"고 말했다.

이어 "제일 중요한 키워드는 함께 하는 것"이라고 강조하며 가족과 함께 새로운 도전에 나서는 의미를 전했다.

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장윤주는 이번 영국 생활을 단순한 장기 여행이 아닌, 새로운 삶을 경험하는 기회로 받아들이겠다는 뜻도 밝혔다.

그는 "여기에 있는 동안 영어를 공부하고, 잠깐 스쳐 지나갔던 여행지가 아니라 한 번 살아보는 거다. 그러다가 뭔가 내 안에 꿈틀거리기 시작하고 도전하고 싶다면 그때는 해보겠다"라고 말했다.

이후 장윤주는 남편, 딸과 함께 영국에서 지낼 보금자리를 마련하고 현지 마트를 방문하는가 하면 동네를 산책하며 새로운 일상을 하나씩 경험했다.

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남편의 꿈에서 시작된 영국행이지만, 장윤주에게도 이번 이주는 새로운 가능성을 마주하는 시간이 될 전망이다. 가족과 함께 낯선 도시에서 살아보며 그동안 잊고 지냈던 자신의 꿈과 새로운 도전에 대해서도 다시 생각해보겠다는 장윤주의 모습이 눈길을 끈다.

한편 장윤주는 지난 2015년 4세 연하 디자이너 정승민과 결혼해 슬하에 딸 리사를 두고 있다.