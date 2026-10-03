“사춘기 딸, 덜컥 미국행” ‘이동국♥’ 이수진, 설아 중학교 입학 근황..이제 어쩌나 걱정 가득

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[스포츠조선 박아람 기자] 전 축구선수 이동국의 아내 이수진 씨가 미국에서 생활 중인 딸 설아의 근황을 공개했다.

이수진 씨는 3일 개인 계정에 설아의 근황과 함께 떨어져 지내고 있는 가족들의 일상을 전했다.

최근 설아는 미국 생활을 선택해 현지 중학교에 입학한 것으로 알려졌다. 이수진 씨는 사춘기에 접어들기 시작한 딸이 미국에서 학교생활을 즐겁게 하고 있다며 안도하는 한편, 가족이 각자 다른 곳에서 생활하게 된 데 대한 솔직한 심경도 털어놨다.

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그는 "미국이 좋다고 덜컥 중학교에 입학해버린 사춘기 올랑말랑 딸"이라며 설아의 선택을 전했다.

현재 설아는 이모 집에서 지내며 평소 원했던 반려견과 함께 시간을 보내고 있는 것으로 보인다. 이수진 씨는 "나는 한국 왔다갔다 정신없는데 본인은 이모집에서 그토록 원했던 멍멍이랑 아주 호강하는 중ㅋㅋ"이라며 웃음을 보였다.

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딸의 학교생활에 대해서는 긍정적인 소식도 전했다. 설아가 학교가 재미있고 친구들도 모두 착하고 좋다며 미국에서의 생활에 만족하고 있다는 것이다.

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이수진 씨는 "학교도 재밌고 친구들도 다 착하고 좋고 미국 생활이 너무 좋다 하니 너무 다행이긴 한데..."라면서도 한편으로는 가족이 흩어져 지내게 된 상황에 대한 고민을 내비쳤다.

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이어 "한편으로 나는 이제 어떡하지?ㅋㅋ"라며 엄마로서의 솔직한 마음을 전했고, "사방팔방 다 흩어져버린 우리 가족들ㅋㅋ 에라 모르겠다 뭐 어찌어찌 되겠죠"라고 덧붙였다.

한편 이동국과 이수진 씨는 2005년 결혼했다. 두 사람은 쌍둥이 자매 재시와 재아, 또 다른 쌍둥이 자매 설아와 수아, 아들 시안까지 5명의 아이들을 두고 있다.

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tokkig@sportschosun.com