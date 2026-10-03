유재석, 명절마다 100여명에 한우선물 "주소 취합해 우체국 가서 보낸다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 유재석이 명절 선물을 직접 보낸다고 밝혔다.

3일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '음악 축제는 핑계고'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 주우재는 추석을 앞두고 양손 무겁게 등장해 눈길을 끌었다. 주우재는 "제가 추석 때 뭘 잘 못 보낸다"며 "주소를 막 취합해서 보내는 걸 잘 못한다"고 털어놨다.

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이어 "유재석 형님은 이제 해주시는 분들이 기업으로 계시기 때문에 할 수 있는데 저는 못한다"고 너스레를 떨었다.

이에 유재석은 "쟤가 그런 걸 잘 못한다. 어렵긴 하다"면서도 "그냥 우체국 가서 하면 되는데 찾아가고 이런 거 못하냐. 은행 업무 잘 못 보냐"라고 주우재를 놀려 웃음을 안겼다.

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주우재는 유재석과 관련된 황당한 선물 일화도 공개했다. 그는 "어제도 집에 갔는데 재석이 형 선물이 와 있더라. '감사하다'고 문자를 보냈더니 '그거 형이 판매하는 거다. 내일 만나니까 돈 가져와'라고 답장이 왔다"고 전했다. 이에 유재석은 "맞다. 다 드리는 게 아니다. 몇몇분들에게는 판매하는 것"이라고 너스레를 떨어 폭소를 더했다.

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실제로 유재석은 매년 명절마다 주변의 고마운 사람들에게 직접 선물을 보내는 것으로 알려져 있다. 과거 유튜브 채널 '비보티비'에 출연했을 당시에도 명절 선물을 보내는 이유를 직접 밝힌 바 있다.

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당시 유재석은 "그게 참 큰 기쁨이고 즐거움이다. 사실 '여유가 있으니까 그러겠지'라고 생각하실 수 있을지 모르겠는데 이거는 마음이 있어야 한다"라고 말했다.

송은이가 "누구누구한테 보냈는지 물어봐도 되나?"라고 묻자 유재석은 "되게 많이 보냈다. 거의 한 백여 명 보낸다"라고 답해 모두를 놀라게 했다.

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평소 주변 사람들을 세심하게 챙기는 것으로 유명한 유재석답게, 명절마다 챙기는 사람들의 규모 역시 남달랐던 것. 반면 주우재는 주소를 취합해 선물을 보내는 일 자체가 쉽지 않다며 솔직하게 털어놓으면서 두 사람의 극명한 대비가 웃음을 자아냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com