김장훈 "월세 밀려 시장서 공연? 상권 살리려 무료로 했다" 황당 오보에 속상

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 김장훈이 과거 자신을 둘러싼 황당한 오보로 인해 속상했던 심경을 털어놨다.

3일 유튜브 채널 '이홍렬TV'에는 '유쾌형 숲?훈(aka 김장훈) 홍렬의 선물에 빅 감동 #이홍렬 #김장훈 #숲?훈 #화곡남부시장'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에서 이홍렬은 게스트로 출연한 김장훈과 함께 화곡남부시장을 찾아 전통시장을 둘러봤다.

이날 김장훈은 자신을 "전통시장 홍보대사"라고 소개하며 시장에 대한 남다른 애정을 드러냈다. 하지만 이 과정에서 과거 전통시장에서 공연을 펼쳤던 당시 황당한 오보가 나왔던 일화를 꺼냈다.

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김장훈은 "메르스 퍼져서 시장 상권이 죽었다. 그래서 상권 살리려고 18번 공원을 하러 갔다. 당연히 제 돈 주고 간 거다"라고 당시 상황을 설명했다.

이어 "근데 그걸 어느 방송에서 '밀린 월세 값느라 시장에서 공연'이라고 하더라"라고 털어놓으며 당시 오보로 인해 속상했던 마음을 전했다.

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특히 김장훈은 해당 보도로 인해 가족까지 걱정하게 됐다고 밝혔다. 그는 "엄마한테 진짜 미안했다. 월세 두 달 치 밀린 건 깜빡한 거였는데…"라고 토로했다.

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이를 들은 이홍렬은 김장훈을 위로하며 "반듯하고 정직하게 똑바로 얘기해도 왜곡되는 경우가 있다"라고 말했다.

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한편 김장훈은 연예계 대표 기부천사로, 기부액만 200억이 넘는 것으로 알려졌다.