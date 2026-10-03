“그러다 정말 큰일 나” ‘임신’ 김지민, 샤워 후 머리 털다 휘청..팬들 걱정

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 김지민이 임신 중 근황을 코믹한 영상으로 공개해 눈길을 끌었다.

김지민은 3일 자신의 SNS에 "나이 상관 있다 VS 없다!"라는 문구와 함께 영상을 게재했다.

영상에는 먼저 50대에도 왕성한 활동을 이어가고 있는 팝스타 제니퍼 로페즈와 샤키라의 모습이 등장했다. 두 사람은 풍성한 머리카락을 활용해 리듬감 있는 춤을 선보이며 남다른 에너지를 뽐냈다.

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이어 김지민의 모습이 등장했다. 김지민은 수건으로 감싼 머리카락을 들어 올리던 중 갑자기 몸이 휘청했고, 한쪽으로 중심을 잃은 듯한 모습을 보였다. 이후 머리를 짚으며 잠시 균형을 잡는 모습까지 담겼다.

화려한 춤을 선보이는 팝스타들의 모습과 자신의 모습을 이어 붙여 웃음을 자아낸 김지민은 임신 중에도 특유의 유쾌한 방식으로 일상을 공유했다.

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영상을 본 누리꾼들은 재미있다는 반응과 함께 김지민의 건강을 걱정했다. "애 낳고 나면 더 한 줄만 알어ㅋㅋㅋㅋ 연기장인", "큰일 나 조심해", "너무 무리하지 마시고 임산부시니 각별히 몸 아끼셔요" 등의 댓글이 이어졌다.

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한편 김지민은 지난해 7월 코미디언 김준호와 결혼했다. 결혼 1년 만에 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았으며, 두 사람의 2세는 아들로 알려졌다.

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현재 임신 19주 차인 김지민은 SNS를 통해 팬들에게 임신 중 일상을 전하고 있다.

tokkig@sportschosun.com