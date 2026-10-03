엔씨 '아스트라에 오라티오', 글로벌 CBT 돌입…일본 도심 배경 마법 RPG 테스트

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엔씨가 신작 '아스트라에 오라티오'의 글로벌 테스트에 돌입하며 출시를 앞둔 게임성 점검에 나섰다.

엔씨는 신전기 마법 RPG '아스트라에 오라티오(Astrae Oratio·아스오라)'의 글로벌 CBT(비공개 베타 테스트)를 2일부터 시작했다고 밝혔다.

CBT는 6일까지 5일간 모바일 플랫폼에서 진행된다. 테스터로 선정된 이용자는 게임의 스토리와 전투, 캐릭터 교류 등 주요 콘텐츠를 미리 경험할 수 있다.

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이번 테스트에서는 '도쿄, 공무원, 그리고 마법사', '미나토구 마법사들의 반짝반짝한 나날들', '신주쿠구 사라진 마법사와 괴담 사냥꾼들의 밤' 등 메인 시나리오 3종이 공개된다. 도쿄의 실제 지역을 배경으로 펼쳐지는 이야기를 통해 게임의 세계관과 주요 캐릭터를 확인할 수 있으며, 예고편 형태의 미니 스토리 2종도 제공된다.

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전투 콘텐츠는 미나토구와 신주쿠구를 배경으로 한 전투 퀘스트를 중심으로 구성된다. 노멀부터 하드, 베리하드, 챌린지까지 난이도를 선택할 수 있으며, 다양한 조건에서 보스와 겨루는 '스코어 트라이얼'과 성장 재화를 획득할 수 있는 '시뮬레이션 룸'도 마련됐다.

캐릭터와의 교류를 강조한 콘텐츠도 선보인다. '자유시간'을 통해 캐릭터의 일상을 확인하고 인연 레벨을 높일 수 있으며, 캐릭터 외형을 변경하는 '코스튬'과 캐릭터 보이스도 체험할 수 있다. 엔씨는 이번 CBT에서 확보한 이용자 플레이 데이터와 의견을 분석해 게임의 완성도를 높이고 향후 개발 및 서비스 준비에 반영할 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com