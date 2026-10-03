'정유경 회장 딸' 애니 "애 교육 잘못했다 할까봐"..신세계家 반려견 공개에 긴장

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 올데이프로젝트 애니가 반려견 에코, 코다와 함께 강형욱을 만나 긴장한 모습을 보였다.

3일 유튜브 채널 '강형욱의 보듬TV'에는 "강형욱한테 요상한 개인기 보여주러 대형견 두 마리 데려온 올데이 프로젝트 애니"라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 애니가 반려견 에코, 코다와 함께 등장해 다양한 이야기를 나눴다.

애니는 먼저 반려견들의 이름에 얽힌 사연을 소개했다. 그는 "엄마, 아빠가 지었다"면서 "에코는 '메아리'라는 뜻이고, '코다'는 영어 이름 중에 '다코다'라는 이름이 있다. 거기서 줄여서 '코다'인데 둘이 합쳐 '에코다'로 줄일 수 있다"라고 설명했다.

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특히 이날 애니는 강형욱을 만나기 전부터 상당히 긴장했다고 털어놨다.

애니는 "에코가 여기 나오기 위해서 다이어트 정말 열심히 했다. 여기 나온다고 정말 저희가 긴장을 많이 했다"면서 "제 스태프들도 저 보자마자 '애니 이렇게 긴장한 거 오랜만에 본다'고 보자마자 그러시더라. 저희 가족이 다 긴장하고 있다. '강형욱 선생님에게 우리 에코, 코다가 교육 잘못 받았다고 욕먹으면 우리가 너무 상처받을 것 같다'고 한다"고 전해 웃음을 안겼다.

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그러면서 "진짜 빅이슈다. 에코, 코다의 유튜브 출연"이라고 너스레를 떨며 반려견들의 첫 방송 출연에 남다른 의미를 부여했다.

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이후 애니는 본격적으로 에코와 코다의 자랑에 나섰다. 그는 "장기자랑이 너무 많다"며 자신만만한 모습을 보였고, 에코를 상대로 야바위 맞히기를 시도했다.

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에코는 단숨에 간식이 들어 있는 손을 정확하게 맞혔고, 이를 본 애니는 "우리 애 천재 아니냐"라며 감탄했다. 반려견의 작은 재주에도 크게 기뻐하는 모습으로 '도치맘' 면모를 제대로 드러내 웃음을 자아냈다.

이후에도 애니는 에코와 코다의 다양한 개인기를 선보이며 자랑을 이어갔다. 반려견들의 모습을 지켜보던 애니는 "가끔 귀엽다. 너무 귀여워서 숨을 못 쉴 것 같다. 다른 데 있다가도 생각하면 너무 귀엽다"라며 넘치는 애정을 드러냈다.

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이어 "어떻게 해야 할지 모르겠다"라고 연신 감탄하며 반려견을 향한 남다른 사랑을 드러냈다. 강형욱 앞에서 긴장한 모습과 달리, 에코와 코다의 이야기가 나오자 누구보다 신이 난 애니의 모습이 웃음을 더했다.

한편 애니는 이명희 신세계그룹 총괄회장의 외손녀이자 정유경 신세계 회장의 장녀로 알려져 있다. 지난 5월 미국 컬럼비아대학교에서 미술사학과 시각예술을 전공하고 졸업했다. 지난해 6월 올데이 프로젝트 멤버로 가요계에 정식 데뷔했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com