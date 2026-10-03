"형님 바쁘시대" 기안84, 톰 크루즈와 친근 투샷에 이시언 댓글 '등판'

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[스포츠조선 이지현 기자] 웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 내한한 할리우드 배우 톰 크루즈와 만났다.

기안84는 3일 자신의 SNS에 톰 크루즈와 함께 찍은 사진을 공개하며 "건강하세요 형님 ㅠㅠ"이라는 짧은 글을 남겼다.

공개된 사진 속 기안84는 톰 크루즈와 나란히 서서 환하게 웃고 있다. 톰 크루즈가 기안84의 어깨에 손을 올린 채 다정한 포즈를 취했고, 기안84는 눈을 질끈 감고 웃음을 터뜨리며 예상 밖의 친근한 분위기를 연출했다.

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또 다른 사진에서는 두 사람이 그림 한 점을 함께 들고 카메라를 바라봤다. 그림에는 고양이와 한 남성의 모습이 담겨 있어 눈길을 끌었다.

특히 절친한 배우 이시언이 댓글에 등판하면서 웃음을 더했다. 이시언은 "형님 저녁에 시간되신데??"라고 능청스럽게 물었고, 기안84는 "밥 해드리고 싶은데 바쁘시다네요"라고 받아쳤다. 세계적인 스타 톰 크루즈를 사이에 두고 평소와 다름없는 두 사람의 티키타카가 이어지면서 팬들의 웃음을 자아냈다.

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톰 크루즈는 신작 영화 '디거' 홍보를 위해 한국을 찾았다. 이번이 무려 13번째 내한이다. 그는 지난 1일 서울에서 열린 내한 기자간담회에서 "한국을 13번째 방문하는 건 영광"이라며 "앞으로 30번 더 방문하길 바란다"고 남다른 한국 사랑을 드러냈다.

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'디거'는 석유 재벌 디거 록웰의 그린란드 빙하 시추 시설에서 발생한 작은 균열이 전 세계적인 재난으로 번지면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. '버드맨', '레버넌트: 죽음에서 돌아온 자'를 연출한 알레한드로 곤살레스 이냐리투 감독의 신작으로 3일 국내 개봉했다.

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olzllovely@sportschosun.com