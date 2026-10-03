'암살자(들)', 거센 '역사 왜곡' 논란 뚫고 개봉 11일만 200만 돌파 [공식]

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[스포츠조선 이지현 기자] 역사 왜곡 논란에 휩싸인 영화 '암살자(들)'이 개봉 11일 만에 200만 관객을 돌파했다.

3일 배급사 하이브미디어코프와 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '암살자(들)'은 이날 오후 누적 관객 수 200만 명을 넘어섰다. 지난달 23일 개봉한 뒤 4일 만에 100만 관객을 돌파한 데 이어 11일째 200만 고지를 밟았다.

이로써 '암살자(들)'은 올해 개봉작 가운데 9번째로 200만 관객을 넘어선 작품이 됐다.

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'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 육영수 여사 피격 사건을 모티브로 한 작품이다. 당시 재일교포 문세광이 박정희 대통령을 저격하려다 육영수 여사가 총탄에 맞아 사망한 사건을 바탕으로, 사건을 둘러싼 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 그렸다.

'8월의 크리스마스'의 허진호 감독이 연출을 맡았으며 유해진, 박해일, 이민호 등이 출연했다. 경찰 철구(유해진), 신문사 사회부장 재환(박해일), 신입 기자 영일(이민호) 등이 사건의 진실을 좇는 과정을 담았다.

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개봉 초반 흥행세는 거셌다. '암살자(들)'은 추석 연휴인 지난달 24일부터 27일까지 140만7000여 명의 관객을 동원하며 '타짜: 벨제붑의 노래', '오디세이' 등을 제치고 흥행 선두에 올랐다.

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그러나 흥행과 동시에 역사 왜곡 논란도 불거졌다. 극 중 사건의 배후에 중앙정보부가 있을 가능성을 제기하는 장면 등을 두고 정치권을 비롯한 일각에서 실제 역사를 왜곡했다는 비판이 제기됐다. 논란이 확산된 뒤 지난달 28일에는 '타짜: 벨제붑의 노래'에 일일 박스오피스 1위 자리를 내주기도 했다.

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이후 이달 들어 다시 박스오피스 1위를 이어가며 관객을 모았고, 결국 개봉 11일 만에 200만 관객을 돌파했다. 이날 오후 4시 기준 예매율 역시 16.9%, 예매 관객 수 약 8만4000명으로 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'에 이어 2위를 기록했다.

영화를 둘러싼 후폭풍은 극장 밖으로도 번졌다. 주연 배우 유해진이 모델로 등장한 일부 브랜드와 증권사 유튜브 광고에 영화와 관련한 항의성 댓글이 이어졌고, 해당 영상의 댓글 기능이 제한되기도 했다. 영화 관련 행사 일부도 취소됐다.

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제작진은 역사 왜곡이라는 비판에 선을 그었다. 지난달 28일 입장문을 통해 "본 작품은 특정한 역사적 결론을 새롭게 확정하거나 기존의 사실을 부정·왜곡하기 위해 제작된 영화가 아니다"라고 밝혔다.

이어 "영화 어디에서도 특정 인물을 사건의 배후로 규정하고 있지 않으며, 영화 속 가설과 극적 설정을 역사적 사실로 제시하고 있지도 않다"고 설명했다.

역사 왜곡 논란과 출연 배우들을 향한 항의 등 거센 후폭풍 속에서도 '암살자(들)'이 200만 관객을 넘어선 가운데, 향후 흥행세가 어디까지 이어질지 관심이 쏠린다.

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olzllovely@sportschosun.com