코피 터져도 꾹 참은 8세 딸..김소영이 울컥한 이유 "K장녀 배려심"

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[스포츠조선 정유나 기자] 아나운서 출신 방송인 김소영이 8세 첫째 딸의 배려심 깊은 모습을 공개해 눈길을 끌었다.

김소영은 3일 "오늘 날씨 좋은 곳 가서 밥 먹고 커피 마시고 놀려고 했지만 둘째 아들 수호 이앓이 앞에 아침에 수호 아빠(오상진)도 뻗고, 오후가 되니 수호 엄마도 뻗고, 그밖에 하려던 일들도 못 하고 모든 계획이 바뀌었지만 그래도 귀엽다!"라는 글을 남겼다.

이어 "수호와 사투 끝에 재우고 나왔는데 코 푸는 소리가 들려서 가보니 첫째 딸이 코피가 났는데, 엄마가 수호 재우고 있어서 깨울까 봐 혼자 코피를 멎게 해보려 노력 중이었던 것"이라며 "8세의 배려심. K장녀 오수아 파이팅"이라고 덧붙였다.

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김소영은 동생을 돌보는 엄마를 부르지 않고 혼자 코피를 멎게 하려 했던 딸의 배려심에 뭉클한 마음을 드러내 눈길을 끌었다.

한편 김소영은 2016년 동료 MBC 아나운서 오상진과 결혼했으며 2019년 딸 출산에 이어, 지난 4월 아들을 품에 안았다.

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jyn2011@sportschosun.com