'케빈오♥ 보고있나?'…공효진, 늦은 밤 정준원과 취중 데이트 "우리 한잔했어"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 공효진이 작품에서 부부로 호흡을 맞춘 배우 정준원과 종영 후에도 이어진 친분을 자랑했다.

공효진은 2일 자신의 SNS에 정준원과 함께한 영상을 공개했다. 영상에는 늦은 밤 한적한 골목길에 나란히 선 두 사람의 모습이 담겼다.

공효진과 정준원은 카메라 앞에서 장난스럽게 포즈를 취하는가 하면 자연스럽게 가까이 서서 환하게 웃으며 편안한 분위기를 드러냈다.

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특히 공효진은 영상에 "우리 한잔했어"라는 문구를 남겼다. 드라마 촬영이 아닌 종영 이후 두 사람이 따로 만나 술자리를 가진 것으로 보이는 가운데, 작품을 통해 맺은 인연이 현실의 친분으로 이어진 모습이 눈길을 끈다.

이어 공효진은 "이제 보나 태성도 안녕. 수고, 고생했어"라며 두 사람이 연기했던 캐릭터 이름을 언급했다. 작품이 끝난 뒤 다시 만난 두 사람이 뒤늦게 극 중 부부에게 작별 인사를 건네는 듯한 모습도 훈훈함을 더했다.

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공효진과 정준원은 지난달 12일 종영한 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'에서 각각 유보나와 권태성 역을 맡아 부부로 호흡을 맞췄다. 정준원은 극 중 가족에게 한없이 다정한 보나의 남편이자 '킹피셔'를 추적하는 기자 권태성을 연기했다. 드라마는 최종회에서 전국 기준 10.7%의 자체 최고 시청률을 기록하며 막을 내렸다.

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두 사람의 남다른 친분은 촬영 당시부터 화제를 모았다. 지난 8월 촬영 종료 뒤풀이 당시 공효진은 정준원의 팔짱을 끼고 취재진 앞에 등장해 "데려왔어요"라고 말하는 등 후배를 살뜰하게 챙기는 모습을 보이기도 했다.

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정준원 역시 종영 인터뷰에서 공효진에 대해 "원래 너무 좋아하던 배우라 많이 의지했다"며 배우로서 배울 점이 많았다고 밝힌 바 있다.

한편 공효진은 지난 2022년 10월 10세 연하 가수 케빈 오와 결혼했다.

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olzllovely@sportschosun.com