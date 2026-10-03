김지유, 태연 친오빠에 또 공개 구애.."죽기 전에 만나서 태보 한번 해요"

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 김지유가 그룹 소녀시대 태연의 친오빠를 향한 남다른 관심을 다시 한번 드러냈다.

3일 방송된 tvN '놀라운 토요일' 436회는 개(그)천(재)절 특집으로 꾸며졌다. 이날 방송에는 코미디언 신기루와 김지유가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

앞서 김지유는 지난 3월 '놀라운 토요일'에 출연했을 당시 태연의 친오빠를 언급하며 속마음을 밝혀 화제를 모았다. 이날 방송에서도 그는 태연 덕분에 주변 친구들에게 '연예인'으로 인정받게 된 일화를 공개했다.

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김지유는 "고향 전주 친구들이 연예인으로 인정을 안 해줬다. '놀토' 나오니까 '어라?' 하더니 SNS에 태연 언니랑 찍은 사진을 올렸더니 언니가 '지유 하트'를 남겨주고 갔다. 댓글까지 남기는 건 쉬운 일이 아니다. 여사친들이 난리가 났다. 너 연예인 인정. 전주의 자랑 태연 다음 김지유가 됐다"고 말했다.

그러면서 여사친뿐 아니라 남사친들의 반응도 달라졌다고 전했다. 그는 "남사친들은 제가 대머리인 상태로 태연 친오빠인 지웅 오빠를 언급했더니 그 오빠는 무슨 죄냐. 네가 대머리 분장하고 이름을 올려서 좀 무서웠을 것 같다고 하더라"고 밝혔다.

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이에 태연은 친오빠의 반응에 대해 "무서웠으면 연락이 왔을 텐데 연락이 안 왔다"고 전했다.

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이후 붐은 김지유에게 태연의 친오빠에게 직접 한마디를 남겨보라고 요청했다. 이에 김지유는 "죽기 전에 만나야 할 사람 태연 언니를 만났고 두 번째가 지웅 오빠다. 죽기 전에 만나서 태보 한번 해요. 연락 기다리게요"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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jyn2011@sportschosun.com