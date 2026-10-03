"태연 노래 들었다가 감방 갔다"…이순실 충격 폭로에 스튜디오 술렁

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[스포츠조선 이지현 기자] 탈북민 출신 사업가 겸 요리사 이순실이 북한에서도 그룹 소녀시대 태연의 인기가 상당했다고 전했다. 특히 태연의 노래를 듣다가 처벌받은 사례까지 있었다고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.

3일 방송된 tvN 예능 프로그램 '놀라운 토요일' 436회에는 이순실이 '놀토 맛집 스트리트'의 셰프로 등장했다.

이날 붐은 이순실에게 "마음속의 아이돌이 여기 있다고 들었다"고 물었다. 이순실이 지목한 사람은 다름 아닌 태연이었다.

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이순실은 태연을 바라보며 "고놈의 가시나 때문에 북한 사람들이 수용소도 많이 갔다"고 말해 현장을 술렁이게 했다. 예상하지 못한 이야기에 태연은 "나야?"라며 어리둥절했고, 붐 역시 "수용소까지?"라며 놀라움을 감추지 못했다.

이순실은 탈북민들에게 직접 들었다는 이야기도 전했다. 그는 "한국에 오는 애들이 하나같이 '언니 방송국 다니면서 소녀시대 못 보냐'고 한다"며 북한에서도 소녀시대와 태연을 알고 있는 사람들이 많았다고 설명했다.

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이어 한 지인의 사연을 언급하며 "자기네 오빠가 태연 노래를 듣고 감방에 갔다고 하더라"고 말했다. 북한에서 한국 대중문화 콘텐츠를 접하는 것이 처벌 대상이 될 수 있는 상황에서도 태연의 노래를 찾아 들었다는 설명이었다.

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이순실은 지인들이 자신에게 "태연이 있으면 좀 잡아오라"고 농담을 건넸다면서도, 이내 "걔는 잡아가면 안 돼. 노래해야 해"라고 말을 바꿨다고 전해 웃음을 자아냈다.

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한편 이날 이순실은 '놀라운 토요일' 출연 자체가 꿈이었다며 신동엽을 향한 팬심도 숨기지 않았다. 그는 "여기 나온다고 해서 떨린 게 신동엽이 나온다고 하더라"며 "이 세상 사람들 다 죽어도 신동엽은 죽으면 안 된다"고 특유의 거침없는 입담을 선보여 웃음을 안겼다.

olzllovely@sportschosun.com