"23억에 샀는데 56억?" 하석진, 청담동 펜트하우스 33억 뛰었다

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 하석진이 10년 넘게 거주 중인 서울 강남구 청담동 아파트가 소개됐다.

3일 유튜브 채널 'wanderplanet'에는 '하석진 56억원 한강뷰 펜트하우스'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서는 하석진이 10년 넘게 거주 중인 청담동 아파트와 그의 부동산 매입 과정을 소개했다.

영상에 따르면 하석진은 2013년 해당 청담동 아파트에 처음 입주했다. 아버지가 갑작스럽게 세상을 떠난 뒤 약 1년이 지난 시점이었다.

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당시 하석진은 침실 2개와 욕실 1개로 구성된 전용 71㎡(21평형) 세대를 임대해 첫 독립생활을 시작했다. 영상에서는 당시 거주 공간이 비교적 작고 한강 조망도 제한적이었지만, 운동을 즐기는 하석진에게 단지 내 주민 전용시설 등이 장점으로 작용했다고 설명했다.

이후 하석진은 단지 내 다른 매물을 살펴본 끝에 최고층에 위치한 전용 119㎡(36평형) 세대를 매입한 것으로 전해졌다. 영상에 따르면 당시 매입가는 약 23억원으로, 하석진은 일부 대출을 보태 해당 아파트를 매입했다.

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해당 세대의 최근 거래가는 56억원으로 알려졌다. 이에 따라 영상에서 제시한 매입가와 최근 거래가를 단순 비교하면 약 33억원의 차이가 난다.

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jyn2011@sportschosun.com