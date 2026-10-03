'48세' 김사랑, 비키니 입고 뉴욕 한복판 수영..글래머 몸매 '깜짝'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김사랑이 뉴욕에서 비키니 자태를 뽐냈다.

3일 김사랑의 유튜브 채널에는 'New York Day 5: 안녕, 뉴욕 Goodbye New York (feat. 디아 비컨 & 루프탑 수영장)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 김사랑은 뉴욕 여행 마지막 날을 맞아 맨해튼을 벗어나 허드슨 밸리의 팜투테이블 레스토랑과 농장을 둘러본 뒤 비컨으로 이동해 현대미술관 디아 비컨과 메인 스트리트 등을 찾으며 여행을 즐겼다.

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숙소로 돌아온 김사랑은 눈여겨봤던 야외 루프탑 수영장을 찾았다.

그는 "빌딩숲을 보면서 수영할 수 있는 곳"이라며 수영장 풍경을 소개했고, 배영을 하며 올려다본 뉴욕의 고층 건물들을 카메라에 담았다.

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특히 비키니를 입은 김사랑은 48세라는 나이가 믿기지 않는 동안 미모와 남다른 볼륨감의 몸매를 드러내 감탄을 자아냈다.

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김사랑은 여유롭게 수영을 즐기며 "하루가 아까워 계속 돌아다니다가, 이렇게 느긋하게 수영하니 너무 좋네요"라고 만족감을 드러냈다. 이후 "추워서 입술이 파래짐"이라며 웃음을 자아내기도 했다.

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jyn2011@sportschosun.com