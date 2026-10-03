스윙스, 결국 비만치료제까지 손댄 이유…"나약했다, 쉽게 가고 싶어"

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[스포츠조선 이지현 기자] 래퍼 겸 배우 스윙스가 반복되는 다이어트와 요요에 대한 솔직한 속내를 털어놨다.

3일 홍현희·제이쓴 부부의 유튜브 채널에는 스윙스가 출연해 근황을 전했다. 이날 대화 도중 다이어트 이야기가 나오자 스윙스는 최근 두 달 반 동안 약 6kg을 감량했다고 밝혔다.

하지만 스윙스의 답변은 예상 밖이었다. 평소 운동을 즐기고 헬스장까지 운영했던 만큼 "본인이 운동해서 뺄 것 같은데 왜 그 힘을 빌렸느냐", "정신력이 좋은 것으로 알고 있다"는 취지의 질문이 나오자 스윙스는 "나약했다. 그 부분에 멋이 없었다. 조금 쉽게 가고 싶었다"고 털어놨다.

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스윙스는 자신의 다이어트 패턴에 대해서도 냉정하게 이야기했다. 그는 "저는 한 1, 2년에 한 번 각성을 한다. 그러면 갑자기 1년 동안 엄청 먹는 것도 참아지고 운동도 엄청 잘 된다"고 말했다. 하지만 강한 동기부여가 사라지면 다시 무너진다며 "그게 풀리면 안 되는구나. 풀려버리면 무너진다. 모래성처럼 다시 시작해야 한다"고 했다.

급기야 스윙스는 "우리는 되게 나약한 인간인 거다. 전 나약합니다. 진짜로"라고 인정해 웃음을 안겼다.

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한편 스윙스의 다이어트 도전은 이번이 처음이 아니다. 그는 2018년 MBC에브리원 '비디오스타'에 출연해 98kg에서 무려 22kg을 감량했다고 밝힌 바 있다. 당시 5개월 동안 하루 2시간 이상 운동하면서 체중을 줄였고, 다이어트에 재미를 붙인 끝에 헬스장 사업까지 시작했다.

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이후에도 체중과의 싸움은 계속됐다. 2021년에는 몸무게가 103.4kg까지 올라갔지만 꾸준한 운동과 식단 관리로 84kg대까지 감량한 모습을 공개했다. 당시에는 급격하게 살을 빼기보다 한 달에 약 1kg씩 감량하는 방식으로 요요를 피하려 했다고 밝히기도 했다.

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하지만 체중은 다시 늘었다. 스윙스는 올해 방송에서 몸무게가 다시 100kg이 됐다고 공개하며 "뺄 때는 1년 반 걸렸다. 식욕이 터진다. 빨리 못 뺀다. 방법은 안다. 못 지킬 뿐"이라고 솔직하게 말했다.

결국 스윙스는 비만 치료제의 힘도 빌렸다. 올해 위고비와 마운자로를 사용해봤다고 밝힌 그는 마운자로 투약 초기 2주 만에 5~6kg이 빠졌지만 이후 효과가 떨어졌다고 설명했다. 용량을 높인 뒤에도 식욕이 살아났다며 MBC '라디오스타'에서는 "어제 짜장면 세 그릇 먹었다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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당시 총 6kg가량 감량한 뒤 다시 2~3kg이 늘었다며 스스로를 마운자로를 '이긴' 사람이라는 의미의 '이긴자로'라고 표현하기도 했다.

olzllovely@sportschosun.com