"식욕 싹 사라졌다" 김준현, 다이어트 주사 고백..결국 삼겹살에 굴복

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 김준현이 다이어트 주사를 맞은 뒤 식욕이 싹 사라졌던 경험을 고백했지만, 결국 삼겹살의 유혹 앞에서는 무너졌다고 털어놨다.

3일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서는 '맛있는 녀석들'의 김준현, 황제성, 김해준이 출연했다.

이날 김준현은 모두의 예상을 깨고 "다이어트 주사를 딱 한 번 맞아본 경험이 있다"라는 고백으로 모두를 놀라게 했다.

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김준현은 평소 혈당 관리를 위해 혈당 보조제를 복용하던 중 의사의 권유로 다이어트 주사를 맞게 됐다고 밝혔다.

그는 "다이어트 주사가 원래 당뇨병 치료제다. 원래는 다이어트 용도가 아니다. 주사까지 맞아야 할 정도는 아닌데 의사의 권유로 한번 시도해봤다. 경험 삼아서 주사를 맞아봤다"며 "그날 아이들 데리고 경주에 놀러갔는데 주사를 맞고 아침에 우유 한잔을 마셨다. 저녁까지 배가 안 고프더라. 음식이 땡기지도 않더라. 너무 신기했다"라며 생전 처음 경험한 '식욕 실종'에 스스로도 놀랐다고 전했다.

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하지만 좋아하는 삼겹살 앞에서는 결국 식욕 억제 효과도 무용지물이 됐다.

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김준현은 "계속 먹고 싶은 마음이 없었는데 결국 바비큐의 꽃인 삼겹살 때문에 먹게 됐다"고 털어놨다.

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jyn2011@sportschosun.com