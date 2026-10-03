올데프 타잔, BTS 지민과 '부산예고 직속 선후배'…"아직 한 번도 못 만나"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 올데이프로젝트 타잔이 방탄소년단 지민의 후배임을 밝혔다.

3일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 에서는 '부산예고의 전설' 로 불리는 타잔의 모교 방문이 공개됐다.

이날 데뷔 후 처음으로 부산에서 스케줄을 하게 된 타잔은 모교 방문을 원했다. 부산에서 열린 음악 시상식 참석 전, 2시간의 여유 시간이 주어진 것. 매니저도 "평소에 부산가면 학교를 가고 싶어했다"며 예상한 모습을 보였다.

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학교로 향하는 길, 오랜만에 찾은 부산에 잔뜩 신이 난 타잔은 "초중고 중에 고등학교 때가 가장 재미있었다. 6년 만에 간다"고 운을 뗐다.

특히 타잔은 "학교 선배님 중에 방탄소년단 지민 선배가 있다. 심지어 같은 과다"라고 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 "항상 고등학교 때 공연하면 (지민 선배님이) 축하 꽃을 보내주셨다"고 회상했다.

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하지만 "아직 한 번도 못 만나서 아쉽다"는 타잔은 "뵙게 되면 몇 기라고 인사드리고 싶다"는 바람을 전했다.

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한편 타잔은 동아무용콩쿠르에서 2년 연속 금상을 차지했고, 해당 기록은 아직까지 깨지지 않은 것으로 알려졌다. 이를 계기로 '부산예고의 전설'로 불리게 됐다.

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olzllovely@sportschosun.com