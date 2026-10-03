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황제성, 부친 빚 때문에 녹화장 앞에 채권자까지.."멘탈 확 나갔다"

정유나 기자

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황제성, 부친 빚 때문에 녹화장 앞에 채권자까지.."멘탈 확 나갔다"

[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 황제성이 부친의 빚투 논란 당시 문세윤에게 받았던 위로를 떠올리며 눈물을 보였다.

3일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서는 '맛있는 녀석들'의 김준현, 황제성, 김해준이 출연했다.

이날 황제성은 문세윤의 한마디가 큰 힘이 됐던 과거 일화를 공개했다.

황제성은 코미디언이 된 계기에 대해 "집에 빚이 좀 많았다. 원랜 코미디언 생각이 없었는데 돈 때문에 됐다"며 아버지의 빚을 갚기 위해 개그맨의 길을 선택하게 됐다고 밝혔다.

그러던 중 감당하기 힘든 상황이 한꺼번에 찾아왔다고. 황제성은 "빚이 점점 저의 삶을 조여오고 너무 힘들었다. 가정사 때문에 멘탈이 확 나간 날이 있었다. 하필 그날이 '코미디빅리그' 녹화날이었다. 아버지 빚 때문에 녹화장 앞에 피켓을 들고 오신 채권자가 계셨다"고 당시를 회상했다.

황제성, 부친 빚 때문에 녹화장 앞에 채권자까지.."멘탈 확 나갔다"

이어 "이미 저는 대사가 외워지는 것도 아니고, 처음 겪는 일이라 너무 힘들었다. 고소공포증 같은 신체 변화가 있었다. 가만히 있는데도 오금이 저렸다. 무대 순서는 다가오는데 '이걸 어떻게 이겨내지' 싶었다"고 털어놨다.

그 순간 황제성에게 다가온 사람이 바로 문세윤이었다. 황제성은 "무대 등장 전에 세윤이가 와서 '너랑 동시대에 코미디를 할 수 있어 영광이다'라고 했다. 많은 힘이 됐다"고 말하며 당시를 떠올리다 눈물을 흘렸다.

문세윤 역시 당시 상황을 기억하고 있었다. 그는 "제성이가 침울해진 게 보였다. 파이팅이라고 하기도 좀 그랬다. 진지하게 진심으로 용기를 주고 싶었다"며 황제성에게 건넨 말의 의미를 설명했다. 이어 "'너와 함께해서 영광이다' 그 말을 하고 제가 먼저 무대로 나갔는데 울고 나왔나 보더라. 그날 티도 안 나게 너무 잘했다"고 당시 황제성의 모습을 떠올렸다.

황제성은 시간이 흐른 뒤에도 문세윤의 한마디를 잊지 않았다. 그는 "이런 일은 둘만 아는 거지만 어떻게 보면 나 성공한 거 아닌가 싶다"며 "피 한 방울 안 섞인 사람이 이런 얘길 해준다는 게 성공한 인생이 아닐까 싶다. 난 인복이 많은 것 같다"고 문세윤에게 고마운 마음을 전했다.

jyn2011@sportschosun.com

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