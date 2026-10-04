최강희, 스토커 4명에 결국 매니저 동행…"나쁜 의도 없지만, 공포 느껴"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 최강희가 최근 스토킹 피해로 인해 매니저와 동행하게 된 사연을 털어놨다.

3일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에서는 5년간의 연기 공백을 끝내고 연극 '클로저'로 배우 활동에 복귀한 최강희의 일상이 공개됐다.

이날 눈길을 끈 것은 최강희의 달라진 이동 모습이었다. 그동안 별도의 매니저 없이 직접 운전하며 스케줄을 소화해왔던 최강희는 이날 매니저가 운전하는 차량을 타고 이동했다.

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여기에는 최근 최강희가 겪은 스토킹 피해가 영향을 미쳤다. 최강희는 "원래 연기를 하면 매니저와 다니겠다고 약속했다"면서도 "또 최근 스토커 이슈가 있었다. 한 세네 분 정도"라고 조심스럽게 입을 열었다.

이어 "나쁜 의도가 없으신 분도 있고 순수한 분도 계시지만 저는 공포를 느낀다"고 솔직한 심경을 밝혔다.

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결국 최강희는 절친이자 소속사 대표인 송은이에게 이 같은 상황을 털어놨다. 그는 "은이 언니한테 말했고, 마침 연기를 시작해서 언니가 '강희야, 지금인 것 같다'고 했다"며 "그래서 오늘 은이 언니 매니저가 스페셜하게 와주셨다"고 설명했다.

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송은이 역시 "편하게 경험 있는 분이 같이 다니면 좋으니까"라며 자신의 매니저가 최강희와 동행하게 된 이유를 밝혔다.

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앞서 최강희는 지난 7월 SNS를 통해 직접 스토킹 피해를 호소한 바 있다. 당시 최강희는 "글을 남기지 않으면 동의의 뜻으로 알고 차를 따라오겠다는 편지를 어제 확인했다. 며칠 전 저에게 말을 거셨던 분인 것도 알게 됐다"며 "성함은 밝히지 않겠다. 찾아오지 마세요. 무응답도 거절입니다"라고 강하게 경고했다.

특히 그는 "동의 없는 대화 시도, 기다리는 것, 따라오는 것이 스토킹이라는 걸 아셨으면 좋겠다"며 "악의가 없는 행동이라고 해도 심리적 공포감을 주는 행동임을 아셨으면 좋겠다"고 호소했다.

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방송국으로 전달되는 편지와 선물 역시 받지 않겠다는 뜻을 밝혔다. 최강희는 당시 "최근 계속되는 일들로 현실과 구분이 안 되는 악몽도 꾼 적이 있다"고 털어놓으며 팬들에게 협조를 요청하기도 했다.

결국 당시 공개적으로 "찾아오지 말아달라"고 호소했던 최강희가 약 두 달여 만에 방송을 통해 여러 사람으로 인해 실제 공포를 느껴왔다는 사실과, 이 때문에 매니저까지 동행하게 된 배경을 직접 밝힌 셈이다.

한편 최강희는 2021년 KBS2 드라마 '안녕? 나야!' 이후 약 5년간의 연기 공백을 끝내고 연극 '클로저'로 복귀했다. 이번 '전지적 참견 시점'에서는 연극 무대를 준비하는 과정과 함께 그동안 연기를 떠나 있었던 이유도 솔직하게 털어놨다.

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olzllovely@sportschosun.com