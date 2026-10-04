최강희, 5년 전 '은퇴 선언' 직전까지 갔다…송은이 "바르르 떨며 못 하겠다고"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 최강희가 5년간의 연기 공백을 끝내고 무대로 돌아온 가운데, 공백기를 가장 가까이에서 지켜본 소속사 대표 송은이가 눈물과 함께 솔직한 소회를 밝혔다.

3일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에서는 연극 '클로저'를 통해 배우 활동에 복귀한 최강희의 일상이 공개됐다.

이날 공연장에는 최강희의 소속사 대표인 송은이와 연극 준비 과정에서 많은 도움을 준 가수 오지은이 찾아와 그의 새로운 출발을 응원했다.

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특히 최강희의 5년 공백을 가까이에서 지켜본 송은이는 공연을 앞두고 최강희의 안내 멘트가 흘러나오자 울컥한 모습을 보였다.

송은이는 "강희가 연기를 쉬고 싶다고 한 시점부터 지금까지도 저는 강희가 제일 좋아하는 게 연기라는 걸 알고 있었다"며 "그래서 연기를 놓지 않고 계속했으면 했는데, 드디어 기회가 왔다"고 말했다.

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이어 최강희가 첫 연기 연습을 마친 날을 떠올리며 "어땠냐고 물어봤더니 '언니, 나 너무 재밌어. 잘할 자신은 없지만 너무 재밌어'라고 하더라. 그 말을 듣고 '이거면 됐다'고 생각했다"고 털어놨다. 오랜 시간 배우로 돌아오길 기다렸던 만큼 최강희가 다시 연기에서 즐거움을 찾았다는 사실만으로도 충분했다는 것.

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공연을 마친 뒤 이어진 뒤풀이에서는 최강희가 연기를 그만두겠다고 했던 당시의 이야기도 공개됐다.

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송은이는 "최강희가 진짜 연기를 그만둘 거라고 생각했냐"는 질문에 "처음에는 거짓말인 줄 알았다"고 답했다. 평소 엉뚱한 이야기를 종종 하던 최강희였기에 처음에는 대수롭지 않게 받아들였지만, 깊은 대화를 나누면서 생각이 달라졌다고.

송은이는 "잠깐 쉬고 싶다는 게 아니라 '은퇴하고 싶다'고 했다"며 당시 최강희의 결심이 예상보다 단호했다고 밝혔다.

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이에 기다리는 팬들에게 직접 자신의 상황을 알리는 자리를 마련하려 했다. 송은이는 최강희의 활동 중단을 알리는 라이브 방송까지 기획했다고 설명했다.

그러나 막상 방송을 앞둔 최강희는 심하게 긴장했다. 송은이는 "방송할 때 바르르 떠는 모습을 보고 '진심이구나' 싶었다"며 "'할 수 있겠어?'라고 물었는데 못하겠다고 하더라"고 회상했다.

결국 최강희는 '은퇴'를 공식적으로 선언하는 대신 2021년 팬들에게 "잠시 인간 최강희가 되기로 결심했다"는 취지로 자신의 마음을 전했다.

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19살 무렵부터 쉼 없이 연기 활동을 이어왔던 최강희에게 연예계 생활은 오랜 시간 자신과 맞지 않는 옷처럼 느껴지기도 했다.

최강희는 당시의 심경에 대해 연예계 생활이 마치 시골에서 살던 사람이 도시 생활을 하는 것처럼 힘겨웠다는 취지로 털어놓으며, 자신을 두고 "그만한 자격이 없는 사람", "여기에 맞지 않는 사람"이라고 생각했다고 고백했다.

그렇게 배우라는 이름을 내려놓으려 했던 최강희는 5년이라는 긴 시간을 지나 다시 무대 위에 섰다. 무엇보다 "잘할 자신은 없지만 너무 재밌다"는 한마디는 그가 다시 배우로 돌아올 수 있었던 가장 큰 이유를 보여줬다.

한편 최강희는 2021년 방송된 KBS2 드라마 '안녕? 나야!' 이후 연기 활동을 쉬어왔으며, 최근 연극 '클로저'를 통해 약 5년 만에 배우 활동을 재개했다.

olzllovely@sportschosun.com