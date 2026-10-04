추영우, 세종대 합격했는데 돌연 '취소'…"등록 날짜 잘못 전달받아서"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 추영우가 세종대학교에 합격하고도 뜻밖의 이유로 입학하지 못했던 사연을 공개했다.

3일 배우 유연석의 유튜브 콘텐츠에는 ENA 드라마 '연애박사'에서 호흡을 맞춘 배우 추영우와 김소현이 게스트로 출연해 이야기를 나눴다.

이날 추영우는 학창 시절 진로에 대한 이야기를 나누던 중 원래 공학 계열에도 관심이 많았다고 밝혔다. 그는 "고등학교 때 가고 싶었던 학과가 공대였다"며 특히 생명공학을 공부하고 싶었다고 말했다.

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생물 공부를 좋아했고 과학과 수학에도 흥미가 있었다는 추영우는 결국 배우의 길을 선택했다. 이후 유연석이 "추영우가 한예종 입시 때 지원한 학교에 다 붙었다고 들었다"고 이야기를 꺼내자 추영우는 "몇 군데 붙었다"고 답했다.

어느 학교에 합격했냐는 질문에는 서울예대와 세종대학교 등을 언급했다. 세종대 출신인 유연석은 반색하며 "내 후배가 될 수도 있었네"라고 말했다. 추영우 역시 2018학년도 세종대 입학 예정이었다고 밝혔다.

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그러자 유연석은 "그런데 왜 세종대를 포기했냐"고 물었다. 잠시 유연석을 바라보던 추영우는 "사연이 있다. 합격이 취소됐다"고 털어놔 모두를 놀라게 했다.

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이유는 예상 밖이었다. 추영우는 "등록 날짜를 잘못 전달받아서 합격이 취소됐다"고 설명했다. 등록 기간을 놓치면서 시스템상 다음 순번의 예비 합격자에게 기회가 넘어갔고, 결국 다음 해 다시 입시를 치르게 됐다는 것.

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유연석은 안타까운 사연을 들은 뒤 "그때 나랑 같이했으면 내가 '영우야, 등록금 내야 해. 빨리 등록해'라고 붙잡아줬을 텐데"라며 아쉬워해 웃음을 자아냈다.

특히 두 사람의 묘한 세종대 인연도 눈길을 끌었다. 유연석은 세종대학교 영화예술학과 출신으로 대학원까지 마친 뒤 현재 모교에서 교수로 학생들을 가르치고 있다고 밝혔다. 그는 자신의 대학 생활을 돌아보며 "세종대 지박령이라고 불렸다"고 너스레를 떨었다.

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olzllovely@sportschosun.com