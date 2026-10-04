남보라, 아들 낳고 사라진 반려견? "입양 보냈냐고 많이 물어봐"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 남보라가 아들의 100일을 맞아 근황을 전한 가운데, 반려견 머털이의 근황까지 공개해 눈길을 끌었다.

남보라는 3일 자신의 SNS에 "오늘 아들 100일 촬영하고 왔다. 밥 시간이랑 촬영 시간이 겹쳐서 매우 언짢았음에도 참고 예쁘게 촬영해줬다"며 사진을 공개했다.

이어 "이제 하루에 기본 8시간, 운 좋으면 10시간 통잠 자고 100일 동안 아픈 곳 없이 건강하게 잘 자라준 아들"이라며 "벌써 100일이라니 시간 참 빠르다"고 덧붙였다.

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특히 남보라는 반려견 머털이의 근황도 전해 눈길을 끌었다.

남보라는 "머털이도 잘 있다. 브이로그에 머털이가 잘 안 보여서 입양 보낸 거 아니냐고 많이들 물어보신다"고 말했다.

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그러면서 "머털이도 콩알이 육아 열심히 같이 하면서 잘 지내고 있다"며 "새벽 수유 때 같이 밤새워준 고마운 강아지"라고 애정을 드러냈다.

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한편 남보라는 지난해 동갑내기 사업가와 결혼했으며 최근 아들을 출산했다.

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jyn2011@sportschosun.com