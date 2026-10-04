김소현, 18년차 아역 출신의 반전…"위스키 좋아해, 술 취향 마초 스타일"

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[스포츠조선 이지현 기자] '데뷔 18년 차' 아역배우 출신 김소현이 익숙한 이미지와는 사뭇 다른 '반전 주당' 면모를 드러냈다.

3일 배우 유연석의 유튜브 콘텐츠에는 ENA 드라마 '연애박사'에서 호흡을 맞춘 배우 김소현과 추영우가 게스트로 출연했다.

이날 세 사람은 여행과 음식에 대한 이야기를 나누던 중 자연스럽게 술 취향에 대한 대화로 넘어갔다. 김소현은 평소 술을 즐기는 편이라고 밝히며 "가리는 건 없는데 위스키를 좋아한다"고 말했다.

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특히 취향도 남달랐다. 김소현은 좋아하는 위스키를 묻자 스모키한 스타일을 선호한다며 아드벡과 라프로익을 언급했다. 특유의 강한 피트 향으로 호불호가 갈리는 위스키를 즐긴다는 것.

김소현은 자신의 술 취향에 대해 주변에서 "완전 마초 스타일"이라는 말을 듣는다고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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어린 시절부터 연기 활동을 시작해 대중에게 아역배우 이미지가 익숙한 김소현의 예상 밖 취향에 더욱 관심이 쏠렸다.

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김소현은 술을 제대로 배운 계기도 공개했다. 그는 "20대 초반에 언니들에게 엄격하게 배웠다"고 회상하며 "예전에는 취해서 집에 갔는데, 지금은 노하우가 생겨서 회식에서 살아남는 방법을 터득했다"고 말했다.

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이어 자신만의 회식 생존 비법으로 이른바 '짜배기'를 소개했다. 김소현은 큰 잔에 얼음과 소주를 넣으면 시간이 지나면서 얼음이 녹아 술이 자연스럽게 희석된다고 설명했다. 무엇보다 큰 잔을 들고 있으면 겉으로 보기에는 술을 세게 마시는 것처럼 보여 주변에서 더 이상 술을 권하지 않는다는 것.

그는 "들고 다니면 비주얼은 세 보인다. '소주를 저런 잔에 마셔?'라고 생각하니까 아무도 술을 더 먹으라고 안 한다"며 실제 회식 자리에서 써먹는 노하우를 전했다.

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김소현은 회식에서 주는 술을 그대로 받아 마신다는 추영우에게도 "그러면 안 된다"고 단호하게 조언했다. 이어 한 종류의 술만 꾸준히 마셔야 끝까지 살아남을 수 있다고 '선배의 노하우'를 전수해 웃음을 더했다.

평소 혼자 시간을 보내는 방식에서도 김소현의 털털한 성격이 드러났다. 김소현은 혼자 외출하고 식사하는 것을 좋아한다면서 혼자 회전초밥집을 찾는 것은 물론 고깃집에도 홀로 간 적이 있다고 밝혔다.

특히 "고기가 먹고 싶어서 혼자 갔는데 괜찮았다. 라면도 끓여 먹었다"고 아무렇지 않게 말했다. 이에 유연석이 "두 명인 척 예약하고 상대방이 안 온 것처럼 한 거냐. 아니면 그냥 혼자 들어간 거냐"고 묻자 김소현은 "당당하게 혼자 들어갔다"고 답했다.

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olzllovely@sportschosun.com