"허리에 손→포옹까지" 다영, 대학 축제 '역대급 스킨십' 팬서비스 갑론을박

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 우주소녀 다영이 대학 축제에서 선보인 팬서비스를 두고 온라인에서 다양한 반응이 나오고 있다.

다영은 2일 한양대학교 축제 무대에 올라 관객들과 호흡하며 공연을 펼쳤다. 이날 무대에서는 팬을 직접 무대로 초대해 함께하는 퍼포먼스도 진행됐다.

특히 한 남성 관객과의 장면이 SNS를 통해 확산되며 눈길을 끌었다. 공개된 영상 속 남성 관객은 무대 위 의자에 앉아 있었고, 다영은 그의 곁에 앉아 어깨를 감싸며 가까이에서 호흡했다. 남성 관객 역시 다영의 허리에 손을 올렸고, 두 사람은 포옹을 나누기도 했다.

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다영은 해당 남성 관객뿐만 아니라 여성 관객에게도 직접 다가가 어깨를 감싸는 등 관객과 거리감을 좁히는 팬서비스를 선보였다. 팬들과 함께 무대를 만들어가는 과정에서 자연스럽게 신체 접촉이 포함된 퍼포먼스를 펼친 것이다.

해당 장면을 두고 일부 누리꾼들은 좋아하는 가수와 무대에서 직접 호흡하고 포옹까지 나눈 만큼 팬에게 특별한 추억이 됐을 것이라는 반응을 보였다.

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반면 일부에서는 팬서비스라 하더라도 신체 접촉의 정도가 다소 과했다는 의견을 내놓으며 엇갈린 반응을 보이고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com