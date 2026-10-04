진양혜, 아들 돌변에 서운 "손범수 뒷담화 안 듣겠다고 정색"

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 진양혜가 두 아들과 갈등을 겪으며 가족에게서 벗어나고 싶었던 순간을 털어놨다.

3일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '한 번쯤 애 맡기고 탈출하고 싶다'를 주제로 진양혜, 정주리, 오초희, 제이쓴이 출연해 이야기를 나눴다.

이날 진양혜는 남편 손범수와 결혼 33년 차이자 두 아들의 엄마로서 육아와 가족에 대한 이야기를 전했다.

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진양혜는 "엄마가 된 지는 32년 차다"라며 "애들이 어렸을 때 힘들어서 탈출하고 싶었던 마음보다 청소년기에 아들만 둘인데 팽팽하게 맞설 때 탈출하고 싶었다"고 말했다.

특히 그는 아들들이 성장하면서 자신과 남편 손범수 사이에서 아빠 편을 들기 시작했던 순간을 떠올렸다.

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진양혜는 "남자들이 엄마에게 팩폭을 하면 너무 마음이 아프다"며 "처음에는 엄마 편을 들어주다가 어느 순간 아빠 편을 들기 시작한다"고 털어놨다. 이어 "무슨 일이 있으면 '아빠는 왜 그렇게 말씀하세요?' 그러면서 제 편을 들어주던 애가 어느 순간 정색하면서 '아빠가 안 계신 자리에서 아빠에 대한 말은 듣지 않겠다'고 하더라"고 말했다.

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이에 다른 출연진들은 "아빠 뒷담화 하지 말라는 거네"라며 놀라워했다.

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진양혜는 "한편으로는 너무 대견한데 한편으로는 '이 자식이 정말' 싶더라"며 복잡한 심경을 드러냈다. 그러면서 "'이 사람들하고 떨어져 있어야겠다. 다른 종족인 것 같다'고 생각했다"며 아들들과 한동안 거리를 두고 싶었던 당시의 마음을 솔직하게 고백했다.

한편 진양혜는 KBS 공채 아나운서 출신 손범수와 1994년 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com