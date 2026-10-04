과즙세연, 마약류 논란 속 엑셀 방송 론칭…하루 1억2천만원 몰렸다

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[스포츠조선 김준석 기자] 인터넷 방송인 과즙세연(본명 인세연)이 마약류 논란 속에서 새 엑셀 방송을 론칭했다.

첫 방송에는 한때 2만명이 넘는 시청자가 몰렸고, 하루 후원 규모는 약 1억2000만원으로 집계됐다.

과즙세연은 지난 1일 유튜브 라이브 방송을 통해 새 엑셀 콘텐츠 '루키아카데미'를 선보였다.

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이날 그는 "메인 MC를 맡은 과즙세연이다. 대표직도 갖고 있다"고 자신을 소개하며 직접 방송 진행에 나섰다.

이어 "한 회차 미뤄지면서 목요일에 진행하게 됐다"고 설명한 뒤 "늦어진 만큼 많이 준비했다. 오늘 제대로 놀아볼 수 있을 것"이라며 새 방송의 시작을 알렸다.

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방송에는 한때 2만명이 넘는 동시 접속자가 몰렸다. 인터넷방송 수익 집계 사이트 풍투데이에 따르면 해당 방송의 하루 후원 규모는 약 1억2000만원에 달했다. 이는 방송 전체의 집계 금액으로, 과즙세연 개인의 실수령액과는 구분된다.

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새 방송을 시작한 과즙세연은 현재 마약류 관리법 위반 혐의로 경찰 조사를 받고 있다.

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그는 지난 7월 연인인 BJ 케이(본명 박중규)와 함께 경찰에 입건됐다. 케이는 지인에게 수면제 등을 대리 처방받아 지난 6월 과즙세연과 함께 복용한 혐의를 받는다. 당시 과즙세연이 응급실로 이송되는 과정에서 두 사람의 향정신성의약품 복용 정황이 드러난 것으로 전해졌다.

이에 과즙세연은 지난달 법률대리인을 통해 수면제 대리 처방에 관여했다는 의혹과 불법적인 마약 사용 의혹을 부인했다.

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그는 "수면제를 대리처방받거나 이에 관여한 사실이 없다"며 "마약 또는 대마를 불법적으로 소지하거나 사용한 사실도 전혀 없음을 분명히 밝힌다"고 해명했다.

법률대리인은 사건 경위에 대해 "교제 상대방과 갈등이 격화된 상황에서 상대방이 소지한 수면제(졸피뎀 성분)를 복용한 뒤 응급실로 이송돼 치료를 받은 일에서 비롯됐다"고 설명했다.

한편 엑셀 방송은 다수의 출연자가 소통과 춤 등 리액션을 선보이며 실시간 후원 경쟁을 유도하는 인터넷방송 콘텐츠다. 후원 규모에 따른 순위와 직급을 화면에 공개하고, 이에 따라 차등적인 보상을 제공하는 방식이 특징이다.

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narusi@sportschosun.com