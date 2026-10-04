김수현, 2만 팬 몰린 마닐라서 울컥…"웃고 울고 포옹했다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김수현이 필리핀 팬들과 만나 웃음과 눈물을 나눴다. 약 2만명의 팬이 모인 것으로 알려진 마닐라 팬미팅에서 노래와 포옹으로 마음을 전하고, 마지막 인사에서는 눈물을 글썽였다.

필리핀에서 활동하는 한국 출신 방송인 샘 오(본명 오상미)는 지난 2일 자신의 SNS에 김수현과 함께 찍은 사진과 팬미팅 현장 영상을 공개했다.

사진 속 김수현은 팬미팅 진행을 맡은 샘 오와 나란히 서서 밝게 웃었다. 샘 오는 "진심으로 축하드립니다!"라며 "이번 팬미팅에서 그는 웃고, 울고, 따뜻한 포옹을 나누며 팬들에게 감동을 선사했다"고 전했다.

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함께 공개된 영상에는 팬들과 가까이에서 소통하는 김수현의 모습이 담겼다. 무대 아래에서 리프트를 타고 등장한 그는 활짝 웃으며 객석을 향해 손을 흔들었다.

이어 샘 오의 진행에 맞춰 질의응답 시간을 갖고, 무대에 올라온 팬들과 포옹하며 추억을 쌓았다. 직접 라이브 무대도 선보이며 팬들의 호응을 얻었다.

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팬들을 향해 다시 손을 흔들며 인사하는 순간에는 눈물을 글썽이는 모습도 포착됐다.

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게시물을 본 팬들은 "감사합니다", "정말 특별하고 잊을 수 없는 밤이었어요" 등의 댓글을 남기며 현장의 감동을 되새겼다.

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김수현은 지난 2일 필리핀 마닐라 SM 몰 오브 아시아 아레나에서 'OUR FOREVER WITH YOU' 팬미팅을 진행했다. 필리핀 패션 브랜드 BENCH가 마련한 행사로, 현장에는 약 2만명의 팬이 모인 것으로 전해졌다.

한편 이날 진행을 맡은 샘 오는 필리핀에서 20년 넘게 거주하며 활동해 온 한국 출신 방송인이다. 라디오와 TV 프로그램 등 다양한 무대에서 진행자로 활약하고 있다.

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narusi@sportschosun.com