배성재, "마운자로로도 안 빠졌는데"…♥김다영과 살며 100kg→85kg

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 배성재가 결혼 후 아내 김다영의 식단 관리로 15kg을 감량한 사연을 공개한다.

오는 6일 화요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 배성재와 김다영 부부가 출연한다.

이날 방송에서 배성재는 김다영과 썸을 타던 당시 인생 최대 몸무게인 100kg을 찍었다고 밝혀 놀라움을 자아낸다.

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아나운서 입사 시절 몸무게가 70kg대였다던 배성재는 김다영과 연애 직전 몸무게가 100kg를 달성하고, 현재는 85kg라고 밝혔다.

몸무게가 왔다갔다하는 탓에 신혼집에 수트가 M사이즈부터 3XL사이즈까지 다양하게 소장 중이라고 털어놓기도.

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이어 결혼 이후 배성재를 85kg로 폭풍 감량시킨 아내 김다영의 특급 식단관리 비법이 공개될 예정.

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체중감량을 위해 마운자로와 다양한 다이어트를 시도했던 배성재는 "마운자로로도 안 빠지던 살이 아내와 살면서 빠지기 시작했다"라며 삼시세끼 먹어도 살빠지는 특급 식단 관리법을 공개했는데.

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이를 들은 MC들은 "(아내 김다영이) 교관같다"라며 감탄했다는 후문. 아내 김다영의 특급 관리 비법은 오는 6일 화요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 공개된다.

narusi@sportschosun.com