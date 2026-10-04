Advertisement
광고 닫기

김주하, 생방송 직전 母 부고 접한 선배 일화 공개.."눈은 울고 입은 웃더라"

박아람 기자

구글 선호 매체로 추가

입력:

김주하, 생방송 직전 母 부고 접한 선배 일화 공개.."눈은 울고 입은 웃더라"

[스포츠조선 박아람 기자] 앵커 김주하가 방송 진행자로서 마주했던 가슴 아픈 일화를 공개했다. 생방송을 앞두고 가족의 비보를 접했음에도 방송을 대신 진행할 사람이 없어 카메라 앞에 서야 했던 한 선배 앵커의 사연을 전하며, 방송 현장에서 개인적인 슬픔을 감내해야 하는 순간을 떠올렸다.

지난 3일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서 김주하는 뉴스 진행 당시 겪었던 경험을 털어놓으며 방송인들이 감정을 숨긴 채 맡은 역할을 수행해야 하는 현실을 전했다.

김주하는 "다 어려움이 있는 것 같은 게, 뉴스 현장도 마찬가지"라며 "선배 중 한 명은 아침 뉴스가 오전 6시부터인데 5시 반에 모친이 교통사고로 돌아가셨다는 소식을 들었다. 교체할 앵커가 없어 결국 방송에 들어갔다"고 운을 뗐다.

김주하, 생방송 직전 母 부고 접한 선배 일화 공개.."눈은 울고 입은 웃더라"

이어 "문제는 아침 뉴스 특성상 밝고 즐거운 소식이 많다는 점이다. 웃으면서 뉴스를 전하는데 눈은 울고 입은 웃고 있더라. 황제성 씨도 아마 그런 심정이었을 것"이라며 안타까움을 내비쳤다.

황제성은 자신이 코미디언이 된 배경과 힘들었던 과거를 고백했다. 집안의 빚으로 경제적인 어려움을 겪으면서 코미디언의 길을 선택하게 됐다는 사연이었다.

한편 황제성은 이날 코미디언이 된 계기에 대해 "집에 빚이 많았다. 원래는 생각이 없었는데 돈 때문에 시작하게 됐다"고 고백했다. 이에 김주하가 "아버지 빚 때문에 피켓을 든 채권자들이 녹화장 앞에 찾아왔던 그때냐"라고 묻자, 황제성은 당시의 극심했던 고충을 떠올렸다.

황제성은 "밖에서 웅성웅성하고 사건이 터지니 대사도 안 외워졌다. 처음 겪는 일이라 고소공포증 같은 신체 증상까지 찾아왔다"며 "선배들은 '무너지더라도 무대 끝나고 내려와서 무너져라. 네 무대는 책임져라'라고 하셨는데, 왜 나는 그게 안 될까 싶었다"고 밝혔다.

이어 "무대 등장 직전 문세윤이 다가와 '너랑 동시대에 코미디를 할 수 있어 영광이다'라고 말해줬는데 정말 큰 힘이 됐다"며 "관객들이 그 난리통을 다 봤는데 '과연 나를 보고 웃을 수 있을까' 하는 공포감이 너무 컸다"고 눈시울을 붉혀 안타까움을 자아냈다.

tokkig@sportschosun.com

영문 기사 보기 (View English Article)

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement