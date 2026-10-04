'♥탑' 나나 "웨딩드레스 안에 비키니" 화끈한 풀파티 결혼 로망

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 나나가 탑과 공개연애를 시작한 가운데, 과거 밝힌 독특한 결혼식 로망이 다시 눈길을 끈다.

웨딩드레스 안에 비키니를 입고, 예식이 끝나면 하객들과 풀파티를 즐기고 싶다는 바람이다.

지난 2일 나나와 탑의 열애설이 보도됐다. 양측 소속사는 두 사람이 뮤직비디오 촬영을 계기로 처음 만나 지난 6월경 연인 관계로 발전했다며 "현재 좋은 만남을 이어가고 있다"고 밝혔다.

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데뷔 후 첫 공개연애를 시작한 나나는 팬 소통 플랫폼을 통해 "많이 당황했지. 나도, 조금 부끄럽기도 하고. 예쁘고 건강하게 만나겠습니다"라고 소감을 전했다.

이와 함께 나나가 교제 전부터 밝혀온 결혼 로망도 재조명되고 있다.

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나나는 지난해 2월 임슬옹이 운영하는 유튜브 채널 '옹스타일'에 출연해 결혼식을 파티처럼 꾸미고 싶다고 밝혔다.

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그는 "웨딩드레스를 입고 그 안에 비키니를 입고 야외 풀 수영장에서 하고 싶다"며 "모든 사람이 수영장에 들어올 수 있는 자격은 수영복을 갖춰야 되는 것"이라고 설명했다.

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예식이 끝난 뒤에는 하객들과 함께 본격적인 풀파티를 즐기고 싶다고. 나나는 "결혼식이 끝나고 다들 모이면 그때부터 파티다"라며 "'엄마 벗어!', '어머님, 아버님 벗으세요!' 그리고 풀파티를 하는 거다"라고 유쾌하게 상상했다.

이어 "이건 상상이지 않나. 그런 거 해보고 싶다"며 자유로운 분위기의 결혼식을 꿈꾼다고 덧붙였다.

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결혼과 가정에 대한 생각도 솔직하게 전했다. "인간 나나로는 2025년을 어떻게 살고 싶냐"는 질문에 그는 "결혼할 사람을 빨리 찾고 싶다"고 답했다.

또 "결혼에 대한 로망도 있고 아기도 너무 좋아한다"며 "딱 좋은 시기에 정말 사랑하는 사람과 평범한 가정을 꾸리는 게 인생 목표"라고 밝혔다.

나나의 수영장 결혼식 로망은 12년 전에도 공개된 바 있다. 그는 2014년 매거진 인터뷰에서 "어렸을 땐 혼자 살고 싶었는데 어느 순간 행복한 가정을 보니 마음이 바뀌었다"고 말했다.

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당시에도 야외 수영장에서 웨딩드레스 대신 비키니를 입고, 하객들의 드레스 코드 역시 수영복으로 정하고 싶다고 밝혀 눈길을 끌었다.

한편 해당 발언들은 탑과 교제를 시작하기 전에 나온 것으로, 이번 열애 인정과 함께 두 사람의 결혼 계획이 발표된 것은 아니다.

narusi@sportschosun.com